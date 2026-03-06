A más de un mes de la desaparición de Nancy Guthrie, la activista Ceci Flores, hizo un llamado para seguir con las acciones de búsqueda de la mujer de 84 años.

“No dejemos que la voz de nuestros desaparecidos se apague hay que seguir la búsqueda de la señora NANCY GUTHRIE” Ceci Flores

Así lo pidió la líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, por medio de un mensaje en el que resaltó que se debe continuar en las acciones tanto en México, como en Estados Unidos.

Cabe destacar que la madre de la conductora Savannah Guthrie, desapareció el 31 de enero de 2026 tras ser vista en su casa ubicada en las afueras de Tucson, Arizona.

Ceci Flores llama a seguir en la búsqueda de Nancy Guthrie

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, Ceci Flores pidió no olvidar el caso de de desaparición de Nancy Guthrie, pues destacó que se debe seguir en su búsqueda.

Al resaltar que hacerlo sería dejar que la voz de los desaparecidos se apague, la activista llamó a no cesar en las acciones que se han desplegado para dar con el paradero de la mujer.

“hemos cruzado la frontera en su búsqueda igual en Nogales Sonora estamos en campo no se ha dejado de buscar ni un día desde que la reportaron (sic)” Ceci Flores

En ese sentido, Ceci Flores destacó que las Madres Buscadoras de Sonora, no han parado ni un día con la búsqueda de Nancy Guthrie tanto en territorio mexicano, como en Estados Unidos.

Debido a lo anterior, la líder del colectivo sonorense de búsqueda de personas desaparecidas, insistió en pedir que no se haga un alto en la búsqueda hasta poder encontrarla.

En su mensaje, la activista compartió una serie de imágenes sobre las actividades que se realizan para encontrar a la mujer de 84 años de edad desaparecida en Arizona.

Madres Buscadoras de Sonora siguen en búsqueda de Nancy Guthrie (@CeciPatriciaF/X)

Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie

Alrededor del caso de Nancy Guthrie, quien permanece desaparecida y por quien se mantiene la búsqueda, han ocurrido diversos hechos de relevancia como se muestra en esta cronología:

1 de febrero: Se reporta la desaparición de Nancy Guthrie en Catalina Foothills, Arizona

2 de febrero: Savannah Guthrie publica un video para pedir ayuda por la desaparición

10 de febrero: Se difunde un video de seguridad donde aparece un hombre encapuchado cerca de la casa que sería responsable del caso

17 de febrero: Donald Trump advierte que los secuestradores enfrentarán la pena de muerte si Nancy Guthrie es encontrada sin vida

27 de febrero: La policía presenta un nuevo video con vehículos circulando cerca de la vivienda la madrugada de la desaparición

28 de febrero: Autoridades estadounidenses plantean la hipótesis de que Nancy Guthrie pudo haber sido trasladada a México

3 de marzo: El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora anuncian que se suman a la búsqueda con apoyo en territorio en Arizona y Nogales