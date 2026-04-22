La Unión Europea (UE) aprobó un préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania y nuevas sanciones contra Rusia tras superar bloqueos internos.

La decisión fue posible luego de que el gobierno de Hungría, encabezado por Viktor Orbán, retirara su veto condicionado a la reparación de infraestructura energética clave.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó avances en el oleoducto Druzhba, lo que facilitó el consenso entre los países miembros de la UE.

Unión Europea respalda a Ucrania con financiamiento y endurece sanciones contra Rusia

El préstamo aprobado por la UE busca fortalecer la capacidad de Ucrania para enfrentar la invasión rusa, así como sostener su economía en medio del conflicto prolongado.

Las medidas fueron adoptadas por los embajadores de los Veintisiete y deberán formalizarse mediante procedimiento escrito, previsto para concluir el 23 de abril.

Volodímir Zelenski de Ucrania y Vladímir Putin de Rusia (Especial)

El financiamiento será canalizado a través de deuda respaldada por el presupuesto comunitario, mecanismo que requirió unanimidad entre los Estados miembros para su aprobación.

Se prevé que el primer desembolso del préstamo pueda realizarse durante el segundo trimestre de 2026, según estimaciones de fuentes europeas.

El nuevo paquete de sanciones incluye restricciones a servicios marítimos para petroleros rusos, así como sanciones a empresas energéticas y entidades bancarias vinculadas al Kremlin.

Hungría y Eslovaquia habían bloqueado previamente estas medidas, argumentando preocupaciones energéticas relacionadas con el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

Expertos consideran que la decisión marca una nueva fase en la política europea hacia Rusia, al combinar apoyo financiero a Ucrania con mayor presión económica sobre Moscú.