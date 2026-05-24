Colombia confirmó el hallazgo de sus primeros laboratorios de producción de fentanilo, un hecho que encendió las alertas de las autoridades por la posible expansión de redes criminales internacionales vinculadas al narcotráfico sintético.

De acuerdo con reportes oficiales, los sitios clandestinos tendrían relación con organizaciones mexicanas como:

Estos cárteles mexicanos han sido señalados desde hace años por el tráfico y fabricación del fentanilo, por lo cual el descubrimiento de laboratorios en Colombia ha encendido las alarmas.

Colombia teme expansión del mercado de drogas sintéticas

Las autoridades de Colombia señalaron el descubrimiento de los primeros laboratorios de fentanilo, los cuales fueron localizados durante operativos contra estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas.

“La estructura criminal enviaba cocaína y drogas sintéticas hacia Centroamérica y, posteriormente, hacia los Estados Unidos. Esto en alianzas con grupos armados organizados como ELN, Clan del Golfo y cárteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa” William Castaño, director antinarcóticos de la policía colombiana

El descubrimiento representa un cambio en la dinámica del narcotráfico en la región, ya que Colombia era identificado principalmente como productor de cocaína y no de opioides sintéticos.

¿Qué es el fentanilo? (captura de pantalla)

El hallazgo del primer laboratorio de fentanilo en Colombia ocurre en medio de la creciente preocupación internacional por el avance de la droga, la cual que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos debido a su alta letalidad.

Asimismo, en el operativo se aseguraron 16 kilos de fentanilo que serían enviados a México y a Estados Unidos, siendo un golpe económico para los grupos criminales de más de 48 millones de dólares, es decir 831 millones 753 mil 600 pesos.

Investigaciones previas ya advertían sobre el interés de grupos criminales mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en expandir sus operaciones de narcolaboratorios a otros países de América Latina y otros continentes.

Reportes de inteligencia apuntan a que los cárteles mexicanos han fortalecido alianzas con grupos criminales colombianos no solo para expandir el consumo de fentanilo, sino también para:

Controlar rutas de distribución

Intercambio de precursores químicos

Producción de drogas sintéticas

Asimismo, la instalación de laboratorios de fentanilo en Colombia por parte de cárteles mexicanos, podría convertir al país en un nuevo punto estratégico para el tráfico internacional de esta droga.