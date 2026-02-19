La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, emitió un comunicado por medio del cual aclaró el caso de presunto fentanilo en tamales que se denunció en el municipio de Huauchinango.

“La menor que permaneció hospitalizada se le practicó prueba de antidoping, la cual reportó resultado positivo cualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo. Dicho resultado se atribuye a (que) se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas" Fiscalía de Puebla

Fiscalía de Puebla explica presunta intoxicación con fentanilo; tamales no habrían sido los responsables

El 14 de febrero autoridades del estado de Puebla informaron sobre el ingreso al hospital de 6 menores de edad de quienes se indicó, presentaron un cuadro de presunta intoxicación alimentaria.

Versiones extraoficiales señalaban que los afectados habrían sufrido una presunta intoxicación con fentanilo por el consumo de tamales, lo cual ya fue explicado por la Fiscalía de Puebla.

En su comunicado, la dependencia estatal refirió que de los 6 pacientes que fueron hospitalizados, solo una menor dio positivo a fentanilo, pero no fue debido a que se intoxicó por comer los tamales.

Sobre ello, la Fiscalía de Puebla detalló que la menor dio positivo a barbitúricos, metadona y fentanilo, pero sería porque durante su hospitalización se le aplicaron medicamentos que generaron el resultado.

"Dicho resultado se atribuye a la estancia mayor a 10 horas en el hospital, periodo durante el cual se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas, lo que generó el positivo en la prueba" Fiscalía de Puebla

Con respecto a dicho punto, se expone que personal médico determinó aplicarle los medicamentos de uso hospitalario a la paciente con la finalidad de manejar crisis convulsivas que sufrió.

Además, la dependencia refirió que se tomaron muestras de orina tanto de los menores afectados, como de los adultos que se identificó, también consumieron los tamales en Huauchinango.

En las pruebas practicadas a las muestras, el resultado arrojado fue negativos a drogas de abuso, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos.

Menor de 10 años da positivo a fentanilo (Michelle Rojas)

Fiscalía de Puebla sigue investigando caso de presunto fentanilo en tamales en Huauchinango

Si bien la Fiscalía de Puebla resaltó que de momento se puede descartar que la menor que dio positivo a fentanilo se haya intoxicado por comer tamales contaminados, indicó que sigue investigando el caso.

En torno a ello, la fiscalía expuso que se aseguraron muestras de los alimentos presuntamente involucrados en los hechos, para aplicarles los respectivos proceso de análisis especializados.

Tamales ( )

Sin embargo, resaltó que las pruebas de cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas, siguen en curso debido a la complejidad de la composición de los alimentos señalados.

Pese a ello, garantizó que continuará con las diligencias incluyendo entrevistas, análisis periciales y revisión de indicios para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho.