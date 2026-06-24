El presidente Donald Trump ordenó a los fabricantes aumentar la producción de armas en Estados Unidos.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, Donald Trump y otros funcionarios del gobierno se encontrarían preocupados por las reservas de armas y misiles de Estados Unidos tras más de 100 días de guerra contra Irán.

Trump busca aumentar reservas de armas en Estados Unidos tras guerra con Irán

De acuerdo con información de The Wall Street Journal, el gobierno del presidente Trump habría instruido a los principales directivos de la industria de defensa aumentar la fabricación de armas y misiles.

Esta iniciativa, gestionada bajo la supervisión del subsecretario Stephen Feinberg, tiene como objetivo prioritario garantizar que la nación recupere su capacidad operativa.

Ello centrándose en la fabricación acelerada de misiles e interceptores, cuya disponibilidad se vio mermada significativamente durante el reciente conflicto con Irán.

Trump ordena aumentar la producción de armas en Estados Unidos (Mandel NGAN / AFP / AFP)

La estrategia de Trump para robustecer la reserva de armas no se limita a las contratistas habituales, sino que contempla una integración industrial que involucra a empresas del sector automotriz.

En este contexto, empresas como General Motors ya sostienen diálogos para suministrar componentes de uso dual que faciliten la manufactura masiva de municiones.

Trump reitera impulso a legislación por el derecho nacional a la portación de armas

Públicamente, el presidente Donald Trump confirmó que trabaja en una reforma legislativa orientada a unificar los criterios sobre el derecho a la posesión de armas en Estados Unidos.

El mandatario ha manifestado su respaldo a una normativa nacional de porte constitucional, la cual facultaría a los ciudadanos aptos para portar armas ocultas en cualquier estado del país.

Así, se eliminaría la obligatoriedad de tramitar permisos locales o estatales adicionales que actualmente varían según cada jurisdicción.

Este proyecto, apoyado por legisladores como Mike Lee, busca prohibir que gobiernos locales impongan tasas o sanciones a quienes ejerzan este derecho legalmente.

La propuesta mantiene las restricciones en propiedades privadas y lugares seguros, asegurando que los individuos inhabilitados por ley federal sigan sin acceso a las armas.