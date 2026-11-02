El canciller Roberto Velasco confirmó su asistencia a la Cumbre Iberoamericana 2026 en Madrid, mientras se anticipa que la presidenta mexicana probablemente no acudirá al evento.

“Por supuesto que México estará representado; yo de hecho viajaré en las próximas horas hacia Madrid. Ahí, antes de todos los eventos a nivel de jefes de Estado, hay una cumbre también ministerial y, bueno, pues yo estaré participando en ambos eventos” Roberto Velasco

La Cumbre Iberoamericana 2026 se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre bajo la presidencia y anfitrionía de España, reuniendo a líderes de la comunidad iberoamericana.

A pesar de las tensiones políticas internacionales, Roberto Velasco afirmó que el gobierno nacional ha mantenido un diálogo firme y respetuoso con diversas naciones, priorizando los intereses del país por encima de las afinidades ideológicas.

Roberto Velasco confirma que representará a México en la Cumbre Iberoamericana 2026

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, confirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que asistirá a la Cumbre Iberoamericana 2026 en representación del Gobierno de México.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se realiza los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, bajo la presidencia y anfitrionía del rey Felipe VI.

Roberto Velasco confirmó que participará activamente en las sesiones de trabajo, cubriendo tanto la reunión ministerial previa de cancilleres como los encuentros oficiales a nivel de jefes de Estado.

Como parte de los preparativos para este evento internacional, Velasco sostuvo una reunión diplomática en mayo de 2026 en la Ciudad de México con el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, con el fin de coordinar la agenda del encuentro.

México acude al foro impulsando temas prioritarios como la inclusión social, el desarrollo sostenible y la transformación digital, manteniendo una política exterior orientada al diálogo respetuoso y a la cooperación por encima de las diferencias ideológicas.

Al ser cuestionado sobre la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Roberto Velasco dejó en claro que no quería adelantar nada, pero México si estará representado en la Cumbre Iberoamericana 2026.

“Mira, no me quiero adelantar a que ella (la presidenta Claudia Sheinbaum) haga el anuncio formal, pero lo que sí te puedo asegurar es que México estará representado y que yo estaré por allá” Roberto Velasco

Estos son los mandatarios que confirmaron su asistencia a la Cumbre Iberoamericana 2026

Listado de mandatarios y líderes confirmados para la XXX Cumbre Iberoamericana 2026 en Madrid:

Jefes de Estado, de Gobierno y Monarcas confirmados

Representantes de organizaciones internacionales:

António Guterres (Secretario General de las Naciones Unidas - ONU).

António Costa (Presidente del Consejo Europeo).

Andrés Allamand (Secretario General Iberoamericano - SEGIB).

Representaciones delegadas y ausencias destacadas

México: Será representada oficialmente por el canciller Roberto Velasco Álvarez.

Perú: La presidenta Keiko Fujimori canceló su participación para atender la emergencia nacional provocada por el fenómeno de El Niño, enviando en su lugar al canciller peruano.

Países no asistentes / descartados: Tampoco acuden los mandatarios de Colombia, Nicaragua, Panamá, Brasil ni Venezuela.