Roberto Velasco reiteró ante la ONU el respaldo de México al reconocimiento del Estado de Palestina y defendió la solución de dos Estados como la vía para alcanzar una paz duradera en Oriente Medio.

“Hemos apoyado una solución de dos Estados, también hemos reconocido al Estado de Palestina y pues también eso lo mencionamos aquí en la asamblea como parte de la visión que tiene México sobre conflictos internacionales que hay en curso en estos momentos” Roberto Velasco, canciller de México

Durante su intervención en Naciones Unidas, el canciller de México sostuvo que tanto palestinos como israelíes tienen derecho a vivir en seguridad dentro de fronteras reconocidas internacionalmente.

Además, Roberto Velasco destacó la importancia de fortalecer la mediación, el respeto al derecho internacional y la defensa de la soberanía de todas las naciones.

Roberto Velasco expresa el reconocimiento de México al Estado de Palestina

Roberto Velasco expresó durante su posicionamiento ante la ONU, el reconocimiento de México al Estado de Palestina.

De acuerdo con el canciller, México defiende su postura por una “solución de dos estados”, es decir, la creación de un Estado de Israel y un Estado de Palestina, para que sus pueblos vivan en paz dentro de fronteras reconocidas.

El canciller mexicano resaltó que México ha defendido “por décadas” la solución de dos estados” en la defensa del derecho de su pueblo de vivir en paz.

“Por eso México ha defendido durante décadas la solución de dos estados y reconoce al Estado de Palestina con el derecho de su pueblo a vivir en paz, dentro de fronteras en paz y reconocidas” Roberto Velasco, canciller de México

En este sentido, resaltó el trabajo de México, Suiza, Noruega y Qatar para fortalecer las capacidades de mediación y prevención de conflicto de la ONU y para la defensa del derecho internacional.

Asimismo, Roberto Velasco expresó la importancia de la defensa de la soberanía nacional y resaltó que ésta no se mide en ejércitos o recursos pues “todas las naciones, todos los pueblos, valen lo mismo ante el derecho”.