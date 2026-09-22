La tarde del lunes 21 de septiembre de 2026 se confirmó que los restos de Claudia Tacoronte ya están siendo trasladados a España tras su feminicidio en el estado de Morelos.

Claudia Tacoronte, joven estudiante de 21 años, murió el 12 de septiembre tras ser víctima de un ataque con arma blanca mientras se encontraba de visita en el municipio de Cuautla.

Cuerpo de Claudia Tacoronte ya fue repatriado a España tras su feminicidio en Morelos

Autoridades de Morelos entregaron oficialmente el cuerpo de Claudia Tacoronte a sus familiares, permitiendo que sus restos regresen a España tras lograr avances en las investigaciones por su feminicidio.

El proceso inició el sábado 19 de septiembre, cuando los restos llegaron desde Morelos a una agencia funeraria ubicada en la colonia Cuatro Árboles, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX).

Restos de Claudia Tacoronte son trasladados a España tras su feminicidio en Morelos (MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO / Margarito Pérez Retana)

Los seres queridos de Claudia Tacoronte velaron el féretro en dicho recinto mientras aguardaban la liberación de los permisos legales e institucionales correspondientes para el traslado del cuerpo.

Posteriormente, la mañana del lunes 21 de septiembre, el cuerpo fue trasladado hasta el Aeropuerto Internacional de la CDMX junto con sus familiares.

Finalmente, cerca de las 12:00 horas, un avión despegó con destino directo a Madrid, concluyendo la repatriación del cuerpo de Claudia Tacoronte.

En tanto, la Fiscalía de Morelos continúa avanzando en la causa penal contra Francisco Javier Meléndez, señalado como el presunto feminicida de Claudia Tacoronte.