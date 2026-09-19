Ante los reclamos de colectivos y familiares de víctimas de feminicidio, Fernando Blumenkron detalló que la Fiscalía de Morelos trabaja en la resolución de otros casos y no solo en el de Claudia Tacoronte.

En entrevista con López-Dóriga, el fiscal de Morelos reiteró el compromiso de la dependencia para dar seguimiento a las indagatorias y asegurar la procuración de justicia en todos los feminicidios ocurridos.

Fiscal de Morelos detalla investigación de feminicidios tras caso Claudia Tacoronte

Colectivos señalaron que la Fiscalía de Morelos actuó con rapidez en el caso de Claudia Tacoronte, pero cuestionaron su trabajo de investigación en otros feminicidios de Morelos.

Fiscal de Morelos afirma que atienden otros feminicidios además del caso Claudia Tacoronte (Graciela López)

Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, aseguró que se atienden otros feminicidios además del caso Claudia Tacoronte, como los de:

Aylín Rodríguez

Kimberly Ramos

Karol Toledo

Michelle Itzayana Fuentes

Respecto al caso de Aylín Rodríguez, el fiscal de Morelos dijo que el presunto responsable fue detenido el mismo día de los hechos. Fue vinculado a proceso y ya se encuentra en la etapa final del juicio oral.

Asimismo, afirmó que la Fiscalía de Morelos trabaja en el caso de Kimberly Ramos, cuyo presunto feminicida también ya fue vinculado a proceso, aunque no dio más detalles sobre la investigación en su contra.

Sobre los casos de Michelle y Karol, Fernando Blumenkron aseguró que la Fiscalía de Morelos ya se encuentra en una etapa muy avanzada en las investigaciones y, en las próximas semanas, se espera que haya resultados.