El gobierno de Donald Trump está ofreciendo una millonaria recompensa por información que conduzca a la detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar ‘El Chapito’; te damos todos los detalles.

A través de redes sociales, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó sobre la recompensa que ofrece Estados Unidos por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

En su publicación, ICE recordó que Iván Archivaldo Guzmán Salaza y sus hermanos, tomaron el control del Cártel de Sinaloa del ‘El Chapo’ Guzmán, quien enfrenta la justicia de Estados Unidos.

¿Iván Archivaldo Guzmán fue detenido? Hay narcobloqueos en Culiacán (Redes sociales)

Esta es la millonaria recompensa que ofrece Estados Unidos por Iván Archivaldo Guzmán Salazar ‘El Chapito’

El ICE está ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar ‘El Chapito’, hijo del famoso narcotraficante Joaquín Guzmán.

Asimismo, Iván Archivaldo Guzmán Salazar ‘El Chapito’ se mantiene en la lista de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos, quien además lo considera como un terrorista que amenaza la seguridad nacional.

Estados Unidos pide que si alguna persona “tiene información” se comunique con el centro de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al siguiente número:

520-335-7315

Recompensa Ivan Archivaldo Guzmán (Captura de pantalla )

Iván Archivaldo Guzmán Salazar ‘El Chapito’ está prófugo; Estados Unidos ofrece recompensa millonaria

El gobierno de Estados Unidos acusa a Ovidio, Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán de liderar desde 2016, cuando El Chapo fue detenido, una facción del Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista.

Ovidio Guzmán López fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2023 y se declaró culpable ante un tribunal para llegar a un acuerdo para así evitar la pena de muerte, aunque su condena aún no se ha revelado.

Joaquín también está detenido Chicago y negocia un acuerdo con Estados Unidos mientras que Alfredo e Iván Archivaldo siguen prófugos en México, por lo que se ha emitido una millonaria recompensa por este último.