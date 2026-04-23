Reza Pahlaví es conocido por ser el hijo o príncipe heredero del último sha de Irán, pero ¿qué más se sabe de él?

Aquí te compartimos más sobre Reza Pahlaví con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Reza Pahlaví?

Reza Pahlaví es hijo del último sha, Mohammad Reza Pahlavi, lo que lo hace el príncipe heredero de Irán al ser el primogénito mayor. Su madre fue Farah Pahlavi, siendo su lugar de nacimiento en Teherán.

Se sabe que Reza Pahlaví tiene al menos cuatro hermanas y un hermano que se suicidó en 2011, pero este dato se desconoce con precisión.

Actualmente, Reza Pahlaví vive en el exilio mayoritariamente en Estados Unidos, pues es una figura opositora del régimen actual en el que vive Irán.

Reza Pahlaví, príncipe heredero de Irán. (Fredrik Sandberg / AP)

La figura de Reza Pahlaví destaca porque sus simpatizantes lo ven como el símbolo vivo de la antigua monarquía que su padre logró.

Entre su activismo está el protestar con la República Islámica y pedir la alianza de Irán con el mundo occidente, además de Israel.

¿Qué edad tiene Reza Pahlaví?

Reza Pahlaví tiene 65 años de edad, pues nació un 31 de octubre de 1960.

¿Quién es la esposa de Reza Pahlaví?

La esposa de Reza Pahlaví es Yasmine Pahlaví, con quien contrajo nupcias desde 1986.

¿Qué signo zodiacal es Reza Pahlaví?

Reza Pahlaví es del signo zodiacal de Escorpio, pues nació un 31 de octubre.

¿Cuántos hijos tiene Reza Pahlaví?

Reza Pahlaví tiene tres hijas:

Noor Pahlavi (su heredera)

Iman Pahlavi

Farah Pahlavi

Reza Pahlaví, príncipe heredero de Irán. (Gregorio Borgia/AP / AP)

¿Qué estudió Reza Pahlaví?

Reza Pahlaví tuvo formación militar en la Fuerza Aérea Imperial Iraní.

El príncipe heredero también es piloto con formación en la Base Aérea Beese y estudió ciencias políticas en The American University in Cairo en Egipto, aunque se graduó en la Universidad del Sur de California.

Reza Pahlaví habla inglés, francés y su lengua natal persa.

¿En qué ha trabajado Reza Pahlaví?

Reza Pahlaví es activista político y una figura mediática por lo que representa su familia.

Parte de su actividad se basa en rechazar el actual régimen en el que vive Irán.

Reza Pahlaví también trabaja como conferencista, escritor y activista contra el exilio.