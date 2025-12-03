La delegación de Estados Unidos dirigida por Steve Witkoff mantuvo diálogo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin; sin embargo, no se ha logrado ningún compromiso”, como confirmó el Kremlin.

Esta fue la sexta reunión entre representantes de Estados Unidos con Vladimir Putin para buscar la paz con Ucrania, en la que se discutiría un plan de 28 puntos que se señaló afín a Rusia.

Vladimir Putin y delegación de Estados Unidos concluyen diálogo sobre Ucrania; no hay acuerdo

Este martes 2 de diciembre, la delegación de Estados Unidos se reunió con Vladimir Putin en punto de las 17:00 horas Moscú. Tras cinco horas de diálogo, no se llegó a ningún acuerdo.

Acorde con el asesor de política internacional de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, no se logró acercar posiciones, aunque estarían más cerca que en otras ocasiones.

El diálogo entre Rusia y la delegación de Estados Unidos fue señalado de útil y sustancioso aunque, se señaló, queda mucho trabajo de parte de Vladimir Putin y Donald Trump.

La delegación de Estados Unidos presentó no sólo el plan de 28 puntos para la paz con Ucrania, también cuatro documentos aunque no se reveló el contenido de los mismos.

Sin embargo, el funcionario de Rusia sí se señaló que hay varias propuestas de Estados Unidos que Vladimir Putin consideraría aceptables.

Unión Europea teme que diálogo entre Vladimir Putin y Estados Unidos presionen más a Ucrania

El documento de 28 puntos hecho por Estados Unidos fue modificado este domingo 30 de noviembre ante críticas por mostrar favoritismo con Rusia, como al imponer límites al ejercito de Ucrania.

Por lo mismo, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, había externado su temor a que el diálogo entre Estados Unidos y Vladimir Putin aumentara la presión a Ucrania.

Esto ante falta de claridad en la neutralidad de Donald Trump, secundado por el señalamiento contra Steve Witkoff, sobre asesorar a Vladimir Putin y funcionarios rusos para poder negociar.

Por lo mismo, la funcionaria de la Unión Europea señaló que sería la víctima Ucrania, pues para lograr la paz terminará haciendo concesiones pese a que Rusia inició la guerra.