En busca de que se concrete un alto al fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una propuesta de plan de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Se trata de un plan que consta de 28 puntos que fue elaborado por el enviado especial Steve Witkoff en colaboración con negociadores externos que se han sumado a las mesas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AP / AP)

Estos son los 28 puntos del plan de paz de Donald Trump para la guerra entre Rusia y Ucrania

El jueves 20 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de paz que tiene el objetivo de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania que se ha prolongado por más de 3 años.

Sin embargo, fue hasta hoy sábado que se dio a conocer el contenido de la propuesta, la cual consta de 28 puntos en los que se plantean algunas concesiones a Rusia y ciertas presiones a Ucrania:

Alto al fuego inmediato Ucrania cede regiones orientales Límite de 600k en fuerzas ucranianas No a OTAN, sí a UE Garantía de EE.UU. contra reinvasión Elecciones en Ucrania en 100 días Plan económico; levantar sanciones Consejo de Paz presidido por Trump Diálogo Rusia-OTAN Grupo de trabajo EE.UU.-Rusia Pacto de no agresión Extensión tratados de control de armas Ucrania no nuclear Rusia no bloqueará río Dnipro Retorno de detenidos civiles Amnistía por conducta en guerra Programas educativos contra prejuicios Rusia regresa al G8 Garantías de seguridad para todos Enfoque win-win tras 5 años de guerra Documento reciente con feedback Acuerdo incierto; negociaciones continúan Europa no involucrada en redacción Puntos acordados de reuniones recientes Encuentro Witkoff-Dmitriev en Miami Presentado a Umerov en Ucrania Reunión Zelensky-Driscoll en Kiev Zelensky delineó principios; trabajo continúa

Rusia y Ucrania reaccionan al plan de paz de Donald Trump

Luego de que se dieron a conocer los 28 puntos del plan de paz de Donald Trump para la guerra entre Rusia y Ucrania, las partes involucradas ya emitieron sus primeras reacciones a la propuesta.

Por un lado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenzki, consideró que la estrategia plantea un fuerte dilema para su nación y advirtió que se les está orillando a una paz inequitativa que los obligaría a abandonar su dignidad.

"Ucrania necesita una paz justa, no una paz que nos obligue a perder nuestra dignidad o a perder a un aliado clave" Volodimir Zelenzki

En tanto, el gobierno de Vladimir Putin reconoció que el plan de paz del presidente de Estados Unidos incluye ciertas innovaciones que se pueden considerar, pero resaltó que aún no ha recibido oficialmente la propuesta.

“El Kremlin no ha recibido oficialmente ningún plan de paz de Washington. Nos enteramos por los medios, y cualquier negociación debe partir de los acuerdos alcanzados previamente” Gobierno de Rusia