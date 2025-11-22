En busca de que se concrete un alto al fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una propuesta de plan de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Se trata de un plan que consta de 28 puntos que fue elaborado por el enviado especial Steve Witkoff en colaboración con negociadores externos que se han sumado a las mesas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Estos son los 28 puntos del plan de paz de Donald Trump para la guerra entre Rusia y Ucrania

El jueves 20 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de paz que tiene el objetivo de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania que se ha prolongado por más de 3 años.

Sin embargo, fue hasta hoy sábado que se dio a conocer el contenido de la propuesta, la cual consta de 28 puntos en los que se plantean algunas concesiones a Rusia y ciertas presiones a Ucrania:

  1. Alto al fuego inmediato
  2. Ucrania cede regiones orientales
  3. Límite de 600k en fuerzas ucranianas
  4. No a OTAN, sí a UE
  5. Garantía de EE.UU. contra reinvasión
  6. Elecciones en Ucrania en 100 días
  7. Plan económico; levantar sanciones
  8. Consejo de Paz presidido por Trump
  9. Diálogo Rusia-OTAN
  10. Grupo de trabajo EE.UU.-Rusia
  11. Pacto de no agresión
  12. Extensión tratados de control de armas
  13. Ucrania no nuclear
  14. Rusia no bloqueará río Dnipro
  15. Retorno de detenidos civiles
  16. Amnistía por conducta en guerra
  17. Programas educativos contra prejuicios
  18. Rusia regresa al G8
  19. Garantías de seguridad para todos
  20. Enfoque win-win tras 5 años de guerra
  21. Documento reciente con feedback
  22. Acuerdo incierto; negociaciones continúan
  23. Europa no involucrada en redacción
  24. Puntos acordados de reuniones recientes
  25. Encuentro Witkoff-Dmitriev en Miami
  26. Presentado a Umerov en Ucrania
  27. Reunión Zelensky-Driscoll en Kiev
  28. Zelensky delineó principios; trabajo continúa

Rusia y Ucrania reaccionan al plan de paz de Donald Trump

Luego de que se dieron a conocer los 28 puntos del plan de paz de Donald Trump para la guerra entre Rusia y Ucrania, las partes involucradas ya emitieron sus primeras reacciones a la propuesta.

Por un lado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenzki, consideró que la estrategia plantea un fuerte dilema para su nación y advirtió que se les está orillando a una paz inequitativa que los obligaría a abandonar su dignidad.

"Ucrania necesita una paz justa, no una paz que nos obligue a perder nuestra dignidad o a perder a un aliado clave"

Volodimir Zelenzki

En tanto, el gobierno de Vladimir Putin reconoció que el plan de paz del presidente de Estados Unidos incluye ciertas innovaciones que se pueden considerar, pero resaltó que aún no ha recibido oficialmente la propuesta.

“El Kremlin no ha recibido oficialmente ningún plan de paz de Washington. Nos enteramos por los medios, y cualquier negociación debe partir de los acuerdos alcanzados previamente”

Gobierno de Rusia
Volodimir Zelenski y Vladimir Putin
