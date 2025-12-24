Durante el mensaje navideño del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, este desató polémica mundial por las palabras que dijo y el deseo de muerte hacia Vladimir Putin, presidente de Rusia.

“Querido pueblo, desde la antigüedad los ucranianos creían que en la noche de Navidad los cielos se abren.Y si les cuentas tu sueño seguramente se hará realidad.Hoy todos tenemos un sueño. Y un deseo para todos: ‘Que perezca’, se dice cada uno a sí mismo.” Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania

¿Qué dijo Volodímir Zelensky sobre Vladimir Putin en su mensaje navideño?

A través de un video que fue emitido en toda Ucrania, el presidente Volodímir Zelensky mandó sus felicitaciones a todos los ciudadanos para esta Navidad; sin embargo, desató polémica durante su mensaje al desear que Vladimir Putin, presidente de Rusia, muriera.

🇺🇦🇷🇺 | GUERRA UCRANIA-RUSIA | AHORA: Zelensky desea la muerte de Putin en su mensaje de Navidad: "Querido pueblo, desde la antigüedad los ucranianos creían que en la noche de Navidad los cielos se abren.



Y si les cuentas tu sueño seguramente se hará realidad.



Hoy todos tenemos… pic.twitter.com/s2z6s7KCGO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 24, 2025

Este mensaje del presidente ucraniano llega justo cuando propuso un plan de 20 puntos de paz, el cual se elaboró en conjunto con Kiev y Washington, en donde reiteró su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos.

Durante una conferencia de prensa, Volodímir Zelenski reiteró que los emisarios de la Casa Blanca han trasladado el plan al enviado del Kremlin, asimismo aseguró que espera que durante las próximas horas, se establezcan contactos entre Washington y Moscú.

Este plan de 20 puntos se especifica un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, supervisado por un mecanismo de monitoreo y cimentado en una serie de garantías de seguridad.

“Si se toma esta decisión, se firmará un acuerdo separado entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia que determinará el estatus de la zona económica especial y los pasos que darán las dos partes del conflicto de manera equivalente para retirar sus fuerzas” Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania