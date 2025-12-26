A través de sus redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que se ha acordado una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

“Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo” Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

El encuentro, que se podría celebrar el 28 de diciembre de 2025, ha generado expectativas internacionales, ya que podría impulsar avances hacia la paz en el conflicto con Rusia.

¿Cuándo será la reunión entre Zelenski y Trump?

El viernes 26 de diciembre de 2025, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó a través de sus redes sociales que se reunirá con Donald Trump, en un encuentro que forma parte de los esfuerzos para terminar la guerra con Rusia e instaurar la paz entre ambas naciones.

Volodímir Zelensky se reunirá con Donald Trump (@ZelenskyyUa / X)

La reunión se da tras la propuesta del plan de 20 puntos para la paz con Rusia, que según Zelenski, incluye eliminar el requisito de que Ucrania renuncie a integrarse a la OTAN y contempla, con apoyo de Trump, congelar el frente bélico.

Según AFP, el encuentro podría llevarse a cabo antes de Año Nuevo, con fecha estimada para el domingo 28 de diciembre en Florida, aunque la Casa Blanca aún no ha confirmado oficialmente la reunión.