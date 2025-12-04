El presidente Vladimir Putin aseguró que no tienen intención de pelear con Europa, pero resaltó que si esta región quiere guerra, Rusia está preparada y lista para hacerle frente.

Vladimir Putin dijo que él considera que los países de Europa están a favor de la guerra, pues no aceptan el acuerdo de paz que ha propuesto Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Vladimir Putin, presidente de Rusia (GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / EFE)

El pasado martes 2 de diciembre, Vladimir Putin señaló que no tiene intención de pelear con países europeos, pero que si Europa busca guerra, Rusia está preparada y lista.

“No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra estamos listos”. Vladimir Putin, presidente de Rusia

Vladimir Putin aseguró que el conflicto con Ucrania “no es una guerra en el sentido moderno del término”, pero existe la posibilidad de no llegar a ningún acuerdo de paz.

“Esta no es una guerra en el sentido moderno del término. Si Europa quiere una guerra y la empieza, entonces puede darse una situación en la que no habrá nadie con quien llegar a un acuerdo”, señaló. Vladimir Putin, presidente de Rusia

Asimismo, Vladimir Putin dijo que Europa estaría a favor del “conflicto armado”, pues aceptan el plan de paz de Donald Trump que exige que Ucrania se retire el territorio ocupado, entre otras demandas.