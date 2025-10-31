El rapero Puff Daddy Sean Combs de 55 años de edad, fue trasladado a una prisión federal luego de que intentaran asesinarlo en la cárcel donde se encontraba en Brooklyn, Nueva York en Estados Unidos.

Abogados de Puff Daddy Sean Combs habían estado buscando que el rapero fuera trasladado a otra prisión donde pueda tener una mejor rehabilitación y su familia pudiera ir a un lugar menos hostil.

Puff Daddy Sean Combs es trasladado de prisión luego de que intentaron asesinarlo

Tras haber recibido la sentencia de 50 meses en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Puff Daddy Sean Combs fue trasladado a una prisión federal porque intentaron asesinarlo.

Según la información preliminar, Puff Daddy Sean Combs fue atacado con un arma blanca por otro recluso en prisión siendo que esto promovió su traslado.

Aunque hasta el momento se desconoce el estado de salud del rapero, se sabe que desde el 30 de octubre ya está en la prisión federal de Nueva Jersey luego de que se comprobó el intento de asesinato.

Puff Daddy, Sean Combs (@diddy / Instagram )

Desde tiempo atrás, el equipo legal de Puff Daddy Sean Combs había solicitado que el rapero fuera enviado a otra prisión, asegurando que el lugar donde se encontraba era hostil y causaba tensión en su familia al visitarlo.

Ahora que Puff Daddy Sean Combs está en la prisión federal de Nueva Jersey, creen que tendrá un mejor acceso a rehabilitación por su consumo de drogas, además de que su familia se sentirá menos hospital en su visita.

En Metropolitan Detention Center de Brooklyn donde antes estaba el rapero se encontraban criminales como:

Estos criminales con los que Puff Daddy Sean Combs compartía son catalogados como “altos” debido a sus crímenes con el narcotráfico y asesinato.