El músico, representante y productor, Puff Daddy, no la estaría pasando tan mal en prisión, debido a que se dio a conocer que fue descubierto por autoridades penitenciarias bebiendo alcohol.

Así lo reveló el portal TMZ al señalar que fuentes cercanas al asunto confirmaron que personal del centro penitenciario descubrió al multimillonario bebiendo alcohol tras las rejas.

Incluso, en la información publicada por el sitio de noticias se expone que luego de ser descubierto, Puff Daddy tuvo algunos problemas con los funcionarios de la prisión Fort Dix en la que está recluido.

Puff Daddy fue descubierto bebiendo alcohol en prisión

A unas 2 semanas de que fue trasladado a la prisión Fort Dix, Puff Daddy habría cometido su primera falta como recluso, debido a que se reporta que fue descubierto bebiendo alcohol.

De acuerdo con lo informado por TMZ, testigos cercanos al centro penitenciario confirmaron que autoridades del mismo, detectaron que Sean Combs ha estado ingiriendo alcohol casero.

“El alcohol se prepara con Fanta, azúcar y manzanas que los reclusos dejan fermentar durante dos semanas" TMZ

Por dicha conducta ilegal, se reporta, las autoridades del centro penitenciario detuvieron a Puff Daddy con el fin de trasladarlo a una celda nueva en la que contaría con mayor vigilancia.

No obstante, los directivos de Fort Dix tomaron la decisión de que el músico acusado de diversos abusos, no fuera sancionado por beber alcohol y se determinó que se quede en la misma celda.

Puff Daddy Sean Combs (Michelle Rojas)

Portavoz de Puff Daddy niega que el productor esté bebiendo alcohol en prisión

Ante los reportes en los que se asegura que Puff Daddy fue descubierto bebiendo alcohol en prisión, el portavoz de la familia, Juda Engelmayer, negó que el productos esté incurriendo en dicha falta.

En un comunicado que dirigió a TMZ, el vocero de la familia Diddy señaló que el también músico se está adaptando al contexto de reclusión luego de que fue condenado a 50 meses de prisión.

“El Sr. Combs está en su primera semana en la FCI Fort Dix y se centra en adaptarse, trabajar en sí mismo y mejorar cada día. Como ocurre con cualquier persona de alto perfil en un nuevo entorno, habrá muchos rumores e historias exageradas durante su estancia allí, la mayoría falsas" Juda Engelmayer. Portavoz de la familia Diddy

En ese sentido, aseveró que Puff Daddy trabaja en él mismo para mejorar, pero advirtió que como en algunos otros casos, se han generado versiones falsas y exacerbadas sobre lo que está haciendo.

Ante ello, el portavoz de la familia del multimillonario pidió que la opinión pública le "conceda el beneficio de la duda" y que se respete su privacidad para que se centre en su crecimiento personal.