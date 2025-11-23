Te contamos cómo serán las cenas de Acción de Gracias y Navidad para Puff Daddy en la cárcel de Fort Dix.

Sean Combs -de 56 años de edad- pasará las fiestas de fin de año recluido en prisión tras ser declarado culpable de abuso.

Se revelaron cuáles serán las cenas de Acción de Gracias y Navidad para Puff Daddy en la cárcel ahora que cumple su condena en Fort Dix, Nueva Jersey.

De acuerdo con TMZ, el rapero tendrá este menú para el Día de Acción de Gracias de este 27 de noviembre:

Pavo con todos los acompañamientos

Puré de papas

Maíz

Postre

Mientras que para la Navidad, Puff Daddy cenará estos platillos:

Gallinas de Cronualles asadas

Puré de papás

Pan de maíz

Verduras

Puff Daddy, cantante. (@Diddy)

En Año Nuevo, Sean Combs también tendrá opciones de comidas como pescado al horno o carne a la parrilla.

Cabe recodar que Puff Daddy fue sentenciado a 50 meses de cárcel en la prisión federal Fort Dix.

Por lo que el rapero y productor tendrá que conformarse con esos platillos para las fiestas de noviembre y diciembre.

Puff Daddy suma nueva denuncia en su contra

Los escándalos y polémicas parecen no terminar para Puff Daddy. Esto porque el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, investiga una nueva denuncia contra Sean Combs.

La acusación la hizo un productor musical y publicista, cuya identidad se mantiene anónima.

De acuerdo con la víctima, durante una sesión de fotos Puff Daddy le pidió ayuda en un acto sexual en 2020.

El productor musical también afirmó que en 2021, durante una reunión en Santa Mónica, vivió un incidente más con Puff Diddy.

En dicha ocasión, dos hombres lo agarraron y lo arrastraron a una habitación en la que estada Puff Daddy.

Ante tales señalamientos, Jonathan Davis, abogado civil de Puff Daddy, aseguró que el rapero era inocente.