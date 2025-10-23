Charlucci Finnet, amigo cercano de Pff Daddy Sean Coms, reveló al diario Daily Mail que la vida del rapero y productor corrió peligro en la cárcel.

El magnate musical se encuentra cumpliendo una sentencia de 4 años y 2 meses de prisión en Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, también conocida como la “cárcel de los famosos”.

“Se despertó con un cuchillo en la garganta”, revela amigo de Puff Daddy

De acuerdo con Charlucci Finnet, mientras Puff Daddy Sean Combs dormía otro de los reos entró a su celda.

El abogado defensor del rapero, Brian Steel, detalló que su cliente no salió herido de gravedad gracias a que llegaron los guardias de seguridad.

Puff Daddy fue atendido en la enfermería de la prisión por “heridas superficiales en la garganta”, pero que se está recuperando sin complicación.

Puff Daddy Sean Combs (Agencia México)

En esta misma línea se informó que el abogado ya presentó una denuncia de lo ocurrido ante el tribunal, solicitando que el rapero sea transferido a un centro de detención más seguro.

Por su parte, Charlucci Finnet reveló que Puff Daddy Sean Combs vive un panorama complicado estando en prisión dado los cargos bajo los que está preso debido a la famosa “justicia carcelaria”.

“Sean se ha guardado muchas cosas para sí mismo porque no quiere preocupar a su familia. Pero si estás en la cárcel y te han acusado de algo sexual, no es un buen lugar para estar” Charlucci Finney, amigo de Puff Daddy

Del mismo modo, el amigo de Sean Combs reiteró que el incidente con el cuchillo se trata de una advertencia para el rapero.

Esto debido a la facilidad que había para dañar a Puff Daddy estando en clara desventaja.

“Si este tipo hubiera querido hacerle daño, Sean habría resultado herido. Bastaría un segundo para cortarle la garganta con un arma y matarlo”. Charlucci Finney, amigo de Puff Daddy

Por su parte, la identidad del recluso que amenazó a Puff Daddy no ha sido revelada, pero medios señalan que está en confinamiento solitario.