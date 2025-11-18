Una nueva denuncia sacude a Puff Daddy; sin embargo, el rapero afirma ser inocente.

Sean Combs -de 56 años de edad- suma una nueva acusación de abuso.

Revelan nueva denuncia contra Puff Daddy

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, investiga una nueva denuncia contra Puff Daddy, reveló TMZ.

La acusación fue realizada por un productor musical y publicista, cuya identidad se mantiene anónima.

El sujeto señala a Puff Daddy por pedirle que lo ayudara en un acto sexual en 2020.

Puff Daddy, cantante. (@Diddy)

Cabe señalar que la denuncia se presentó en Largo, Florida. En ella se expone que el productor recibió una invitación a una sesión de fotos.

Durante su reunión, Sean Combs habría pedido al productor que lo ayudara en un acto sexual. Sin embargo, la víctima decidió ignorarlo.

El productor musical también afirmó que en 2021, durante una reunión en Santa Mónica, vivió un incidente más.

Dos hombres lo agarraron y lo arrastraron hacia una habitación donde estaba Puff Daddy, quien lo reprendió y calificó de llorón.

En esta última acusación, la víctima señaló de igual forma al hijo del rapero The Notorious B.I.G., CJ Wallace, de 29 años de edad.

No obstante, Wallace presentó una contrademanda contra el productor musical, ya que niega ser cómplice del incidente en Santa Mónica.

Puff Daddy Sean Combs (Agencia México)

Puff Daddy asegura ser inocente de la nueva denuncia en su contra

Ante la nueva denuncia en su contra, Puff Daddy asegura ser inocente.

Jonathan Davis, abogado civil de Puff Daddy, expresó lo siguiente, negando las acusaciones hacia el rapero:

Como el equipo legal del Sr. Combs ha afirmado repetidamente durante más de un año, no puede responder a todas las acusaciones infundadas en lo que se ha convertido en un circo mediático. Permítanme ser absolutamente claro: el Sr. Combs niega categóricamente, como falsas y difamatorias, todas las acusaciones de que haya abusado sexualmente de alguien Jonathan Davis, abogado de Puff Daddy

Asimismo, Davis declaró que Puff Daddy tiene el deseo de reivindicarse en los tribunales y no en los medios de comunicación.

En la actualidad, Sean Combs cumple su condena de 50 meses en la prisión FCI Fort Dix, tras ser declarado culpable de violar la Ley Mann.