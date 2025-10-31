Oficialmente, Puff Daddy ha empezado su condena en una prisión de baja seguridad, tras ser encontrado culpable de los delitos de tráfico de personas y delitos sexuales.

Siendo una victoria de los abogados de Puff Daddy, pues estos pidieron explícitamente que se reubicara al cantante en una penitenciaria de este tipo.

Puff Daddy Sean Combs (Agencia México)

Puff Daddy cumplirá su condena en una prisión de baja seguridad

En la madrugada del 30 de octubre, Puff Daddy fue trasladado de la cárcel de Brooklyn donde se encontraba recluido a la penitenciaría de Fort Dix en Nueva Jersey.

La reubicación de Puff Daddy se hizo bajo estrictas normas de seguridad, a pesar de que se considera al cantante una persona de baja peligrosidad.

La cárcel de Fort Dix en Nueva Jersey es una institución de baja seguridad, dedicada a delincuentes cuyo perfil no representa un peligro activo para la población.

Será aquí donde el también productor cumplirá su condena de 50 meses, debido a los delitos de trata con fines de prostitución de los que fue condenado a inicios de octubre de 2025.

Además de este tiempo en prisión, Puff Daddy deberá de pagar una multa de 500 mil dólares y pasar 5 años en libertad condicional, siendo supervisado por las autoridades.

Puff Daddy Sean Combs (Puff Daddy Sean Combs Instagram @diddy)

Abogados pidieron que Puff Daddy estuviera en una prisión de baja seguridad

Desde que se dio a conocer la sentencia de Puff Daddy, los abogados del rapero le pidieron al juez que ubicara a su cliente en una prisión de baja seguridad.

Esto porque permitiría que Puff Daddy recibiera vistas de sus familiares, además de los programas de rehabilitación con los que cuenta.

También está el hecho de que una prisión de baja seguridad es más adecuada para el rapero, luego que fuera atacado en la cárcel de Brooklyn por otro recluso.

Se espera que en Fort Dix, donde los prisioneros son de perfil menos peligroso, el productor musical ya no sufra este tipo de ataques.