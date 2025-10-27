El Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos lanzó un comunicado informando la fecha en que Puff Daddy podría recuperar su libertad, luego de cumplir su condena.

Esta fecha en que Puff Daddy saldría de prisión apunta al 2028; aunque debe de cumplir ciertas condiciones para que se considere otorgarle la libertad.

Puff Daddy Sean Combs (Puff Daddy Sean Combs Instagram @diddy)

Puff Daddy podría salir en 2028 por buena conducta

De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Puff Daddy tiene la oportunidad de salir de recuperar su libertad el 8 de mayo de 2028.

Esto si Puff Daddy “acumula tiempo de buena conducta”, como parte del la Ley de Primer Paso, que es la oportunidad que se le da a los prisioneros para reformarse.

Cada año que el cantante se encuentre encarcelado, se hará una evaluación para revisar cómo ha sido su evolución; si se considera favorable podrá recortar su condena.

Según lo señalado, el también productor podría reducir hasta un 15% su estancia en prisión, saliendo cuando el 85% de los 50 meses a los que fue condenado se haya cumplido.

Marcando la anterior fecha del 8 de mayo de 2028, como el plazo para su liberación anticipada.

Puff Daddy Sean Combs (Agencia México)

La condena de Puff Daddy también se reduciría por el tiempo que ha estado en prisión

Hay que mencionar que, además de la reducción de la condena de Puff Daddy por buena conducta, también se eliminaría el tiempo que ha estado en prisión.

Puff Daddy lleva poco más de un año encarcelado en una prisión federal de Brooklyn, tras ser arrestado por tráfico de personas y delitos sexuales.

Ese año se eliminaría de los 50 meses a los que fue condenado el cantante, por lo que técnicamente solo tendría que cumplir 38 meses en prisión.

Si logra los puntos de “buena conducta”, al final el cantante solo cumpliría alrededor de 31 meses encarcelado tras que se le dictara la sentencia.

Existe mucha controversia acerca de la sentencia de Puff Daddy, pues muchos consideran que el juez fue muy blando con el productor, dada la gravedad del caso y la evidencia en su contra.