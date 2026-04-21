Sospechas sobre un trader que acierta en el mercado bursátil con grandes ganancias por declaraciones del presidente Donald Trump, tendrían a Barron Trump, su hijo menor, en la mira.

De acuerdo con una investigación de la BBC, durante el segundo mandato de Donald Trump se han reportado varias transacciones en el mercado del petróleo en el que se apuestan millones de dólares previo a declaraciones presidenciales que han derivado en ganancias para los corredores de bolsa.

Esto gracias al tráfico de información privilegiada, según muestra la investigación, a pesar de que se trata de un delito.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que se relaciona a Barron Trump con este tipo de casos, pues en Octubre de 2025 se le señaló por actividades financieras sospechosas relacionadas con criptomonedas.

Especulación en mercado del petróleo despierta sospechas por tráfico de información privilegiada

De acuerdo con el medio estadounidense, las transacciones en mercados financieros han despertado sospechas sobre posible tráfico de información privilegiada que ha beneficiado a algunos corredores de bolsa con ganancias millonarias.

Esto gracias a la identificación de un patrón consistente de alzas en el precio del petróleo solo horas o minutos antes de que el presidente Donald Trump hiciera algún pronunciamiento.

Según analistas financieros, esto es una señal característica del tráfico ilegal de información privilegiada utilizada, pese a la Ley de Valores de 1933.

Cabe señalar que en los eventos analizados, se ha visto na gran actividad momentos antes de que Donald Trump hiciera alguna declaración que provocara el desplome del precio del petróleo.

Si bien no se ha señalado directamente al hijo menor del presidente, Barron Trump, como el responsable, sería un posible artífice de estas actividades.

Las transacciones sobre el petróleo que despertaron sospechas sobre tráfico de información privilegiada

De acuerdo con las investigaciones, se tiene al menos 4 eventos donde se vio un incremento sospecho de actividad en el mercado del petróleo antes de que Donald Trump hiciera una declaración que impactara en su precio.

Estos movimientos se realizaron en las siguientes fechas:

9 de marzo 2026: Casi una hora antes de que Trump anunciara que la guerra con Irán estaba “casi acabada”, las apuestas sobre el petróleo se dispararon; después de la declaración su precio bajó 25%

23 de marzo de 2026: A las 10:48 am, las apuestas del petróleo se disparan; a las 11:04 Trump publica que hay “total resolución” con hostilidades con Irán; 10:05 am, cae precio del petróleo

9 de abril de 2026: 17:00 horas, especuladores apuestan a la subida del mercado bursátil; 17:18 horas, Trump anuncia una pausa en aranceles; 17:19 horas, sube el mercado bursátil.

Por otra parte, se identificó la creación de varias cuentas que especulan en el mercado según la política de Estados Unidos en plataformas como Polymarket y Kalshi, donde Donald Trump Jr es inversionista y asesor.

En diciembre de 2025 se abrió la cuenta Burdensome-Mix, en Polymarket, desde donde “apostó” por la caída de Nicolás Maduro el 2 de enero con 32 mil dólares.

Para el 3 de enero, Maduro había sido capturado, con lo que la cuenta ganó 436 mil dólares.