México y Luxemburgo acordaron cerrar el caso del buque Zheng He tras recaudar 400 millones de pesos a favor de nuestro país, confirmaron diversas dependencias del Gobierno de México, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La solución negociada entre los dos países favoreció que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordenara el cierre definitivo del caso.

El acuerdo es resultado de gestiones diplomáticas en las que también participaron:

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Secretaría de Marina (Semar)

Aduanas

SAT recauda 400 mdp por caso del buque Zheng He

El SAT señaló que colaboró para la aplicación de las disposiciones fiscales y el debido pago de contribuciones relacionadas con comercio exterior.

Las rondas de negociación fueron extensas y permitieron que el SAT recaudara 400 millones de pesos, con lo que se regularizo la situación legal del buque Zheng He de Luxemburgo.

#ComunicadoSAT



México y Luxemburgo acuerdan el cierre del caso relativo al buque Zheng He ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.



Esta resolución es resultado de las gestiones diplomáticas realizadas por la @SRE_mx, con el acompañamiento del SAT, la @SEMAR_mx y… pic.twitter.com/9QbhvrqYJ9 — SATMX (@SATMX) March 16, 2026

¿Qué pasó con el buque Zheng He de Luxemburgo? Fue detenido en Tampico en 2023

El buque Zheng He, con bandera de Luxemburgo, fue detenido en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en octubre de 2023 por no cumplir con las disposiciones aduanales y fiscales de México.

Nuestro país planteó en todo momento que el caso debió en tribunales de México y no internacionales.

No obstante, el comunicado destaca que la resolución es un acuerdo amistoso entre ambos países.

Luxemburgo presentó el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar el 4 de junio de 2014 por considerar que no se respetaron sus derechos como Estado de abanderamiento.