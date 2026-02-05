España se encuentra en medio de la polémica luego de que planea endurecer el control sobre redes sociales y evalúa posibles sanciones a X.

El gobierno español se ha planteado como eje central de su agenda digital la regulación de redes sociales.

España mantiene su agenda para endurecer el control sobre las redes sociales

En España se está debatiendo el funcionamiento de las redes sociales y el impacto que tienen sobre los derechos digitales .

Un plan de proteger a los menores de edad ha ido más allá luego de que se plantearon medidas para limitar el acceso, obligaciones de verificación de identidad y sanciones a empresas tecnológicas .

Entre los puntos que se analizan en el Gobierno de España se encuentran restricciones de acceso para menores y un mayor control sobre el contenido difundido en redes sociales.

Además de que se incluye la posibilidad de establecer responsabilidades legales para directivos de plataformas digitales si no retiran de manera oportuna contenidos ilegales.

El presidente Pedro Sánchez destacó que las redes sociales operan fuera del cumplimiento de la ley y es que considera que las plataformas influyen en la conversación pública sin asumir alguna responsabilidad.

En medio del proceso regulatorio de las redes sociales, Pedro Sánchez dejó en claro que no cederán ante presiones de empresas tecnológicas.

Pedro Sánchez puntualizó que el Estado debe de garantizar que la tecnología no debilite los derechos de los ciudadanos.

¿España podría prohibir X en medio del análisis para regular las redes sociales?

Las propuestas sobre el control de las redes sociales han generado una confrontación entre autoridades españolas y los directivos de las plataformas digitales.

Siendo X, red social propiedad de Elon Musk, el principal foco del debate público sobre el alcance que tendría la regulación digital en España.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed Rego, confesó que en el Ejecutivo ya se analiza la posibilidad de limitar y prohibir el uso de X en España.

Y es que de acuerdo con la funcionaría, la plataforma concentra conductas que de acuerdo con el Gobierno español afectan los derechos fundamentales de las personas.

Sin embargo, las autoridades continúan analizando los posibles efectos de la prohibición de X, por lo que aun no se tiene una fecha estimada de la prohibición.

En medio de la controversia, Pavel Durov, fundador de Telegram, advirtió que las regulaciones contemplan mecanismos de verificación de identidad mediante documentos oficiales o datos biométricos.

Lo que provocaría perder la privacidad digital ya que se podría rastrear la identidad de los usuarios, afectando el anonimato y la libertad de expresión.