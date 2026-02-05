Pavel Durov, CEO de Telegram, criticó al gobierno de España debido a las nuevas restricciones que ha ordenado respecto al uso de redes sociales para menores de 16 años de edad.

El CEO de Telegram convocó a usuarios en España a denunciar estas restricciones y adelantó que las nuevas medidas no solo se tratan sobre la prohibición a menores, sino sobre la censura.

CEO de Telegram convoca a usuarios en España a denunciar restricciones para menores (Unsplash)

CEO de Telegram alerta sobre riesgos por restricciones de redes sociales; convoca a usuarios a denunciar

Pedro Sánchez, presidente de España, anunció la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años de edad, así como otras medidas de restricción respecto al uso del internet.

Pavel Durov, CEO de Telegram, explicó que estas restricciones convertirán a España en un “Estado de vigilancia” bajo el pretexto de protección, además de que se viola la libertad en internet.

El CEO de Telegram puntualizó algunos riesgos a los que se exponen la población de España bajo las medidas del presidente Pedro Sánchez y estas son:

Pérdida del anonimato y de la privacidad por la verificación obligatoria de edad

Facilidad para rastrear de identidades y la recopilación masiva de datos personales

Censura y autocensura en redes sociales

Opiniones críticas, periodismo incómodo o debates legítimos podrían ser eliminados por considerarse “perjudiciales” o “controvertidos”

Criminalización de la “amplificación algorítmica” permitiría a los gobiernos influir en qué contenidos se muestran y cuáles se ocultan

Reducción del debate público y pluralismo

Las medidas que empiezan “protegiendo a menores” podrían ampliarse progresivamente al resto de la población