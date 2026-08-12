A solo tres días de que concluyó su etapa como presidente, Gustavo Petro presentó una solicitud al Senado de la República en la que pide salir de Colombia durante un año.

“Me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional” Gustavo Petro

De acuerdo con reportes de medios locales, fue el pasado lunes 10 de agosto cuando el expresidente envió una carta a la mesa directiva del Senado para solicitar su salida del país.

La petición de Gustavo Petro es en apego a ley de Colombia que establece que los expresidentes deben permanecer en el país durante el año posterior al término de su mandato.

Gustavo Petro quiere salir de Colombia; pide permiso al Senado

El viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella rindió protesta como presidente de Colombia, ante lo cual Gustavo Petro dejó el cargo tras cumplir con su periodo constitucional de cuatro años.

Tres días más tarde, el lunes 10 de agosto, el expresidente turnó una carta a la mesa directiva del Senado de Colombia, en la que pidió permiso para salir del país durante un año.

Gustavo Petro (AP )

En su petición, Gustavo Petro planteó que el pleno del legislativo reciba la solicitud para que la analice como corresponda y se vote si se le otorga o no el permiso.

Asimismo, en su carta, el exmandatario explicó que su intención de salir de Colombia durante un año se debe a que tiene compromisos en el extranjero de índole “personal, social, político y académico”.

Incluso, planteó que en medida de la posible, su petición avance con celeridad y se someta a consideración y votación durante la próxima sesión del pleno del Senado.

¿Por qué Gustavo Petro pidió permiso para salir de Colombia?

A diferencia de otros países, en Colombia existe una candado por medio del que se evita que los expresidentes dejen el país durante el año siguiente en el que concluyeron su mandato.

El artículo 196, en concordancia con el artículo 173, numeral 3, indica que todo expresidente debe estar en territorio nacional el año posterior y es el Senado la instancia que puede otorgar el permiso.

Gustavo Petro (Alejandro García/EFE / EFE)

Dicha medida se impuso con el fin de garantizar la transparencia, así como para evitar evasiones ante investigaciones o requerimientos que emitan los organismos de control.

De la misma forma, el candado se implementa en busca de asegurar que los expresidentes permanezcan a disposición de las autoridades del país mientras se cierra el empalme de su administración.