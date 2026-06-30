Iván Cepeda, ex candidato presidencial de Colombia, llamó a la desobediencia civil ante la posible toma de protesta de Abelardo de la Espriella como presidente sin renunciar a su ciudadanía estadounidense.

El también senador electo sacudió la política colombiana con sus declaraciones pues resaltó que la lealtad de Abelardo de la Espriella está dividida por su doble nacionalidad.

Asimismo, cuestionó al presidente electo de Colombia, por sus vínculos con criminales.

Iván Cepeda llama a la desobediencia civil ante la incompatibilidad de Abelardo de la Espriella con la presidencia

De acuerdo con Iván Cepeda, las condiciones de Abelardo de la Espriella son incompatibles con la presidencia de Colombia.

El ex candidato presidencial recordó que el presidente electo tiene también la nacionalidad estadounidense, que exige la total lealtad hacia dicho país por lo que “ante cualquier conflicto” De la Espriella deberá tomar partido por Estados Unidos.

Por ello, lo llamó a renunciar a la doble nacionalidad antes de tomar posesión del cargo y, de no hacerlo, lo conminó a no presentarse porque, de hacerlo, “su posesión estaría viciada por ser ilegal e ilegítima”.

Asimismo, pidió a la ciudadanía a la desobediencia civil y desconocer, de manera pacífica al gobierno de Abelardo de la Espriella, si no cumple con las exigencias.

“Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra constitución política. Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la licencia moral, el ciudadano no sólo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión” Iván Cepeda

#EnDesarrollo El senador electo y excandidato presidencial Iván Cepeda anunció que no reconocerá el gobierno de Abelardo De La Espriella si no se cumplen una serie de condiciones.



Entre ellas, que el mandatario renuncie a la nacionalidad estadounidense, aclare posibles vínculos… pic.twitter.com/0NEC9qOq3K — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 30, 2026

Por otra parte, llamó a Abelardo de la Espriella a aclarar si es un agente o colaborador de alguna agencia de Seguridad de Estados Unidos, pues el presidente electo de Colombia podría ser un informante que pone en duda su capacidad de tomar el cargo, señaló Iván Cepeda.

“Deben aclarar si el señor De la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de lso Estados Unidos. Esta condición pondría en tela de juicio su idoneidad para ser Jefe de Estado colombiano, garante de nuestra soberanía” Iván Cepeda

Iván Cepeda llama a De la Espriella a frenar persecución a Petro y oposición

Por otra parte, Iván Cepeda pidió a Abelardo de la Espriella a que, si toma posesión como presidente, frene la persecución contra Gustavo Petro y la oposición.

El ex candidato presidencial exigió al presidente electo de Colombia cese por completo las intenciones de extraditar a Petro y aclarar la supuesta investigación contra el actual presidente en Brooklyn.

“Debe cesar toda persecución contra el presidente Gustavo Petro y desistir de cualquier intento por extraditarlo” Iván Cepeda

Asimismo, pidió cesar la persecución contra la oposición y deje de promover su judicialización a través de entidades estadounidenses.