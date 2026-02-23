La Policía de Londres informó este lunes 23 de febrero que fue detenido Peter Mandelson, exembajador británico presuntamente vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein.

El nombre de Peter Mandelson salió a relucir en los archivos del caso Jeffrey Epstein, por lo que el exembajador británico comenzó a ser investigado y esto derivó en su detención.

Detienen a Peter Mandelson, exembajador británico, por caso Jeffrey Epstein

Peter Mandelson, exembajador británico, fue detenido por la Policía Metropolitana de Londres por su presunta “conducta indebida en un cargo público”, en relación con el caso Jeffrey Epstein.

Justicia de Estados Unidos publica más de 3 millones de documentos del caso Epstein (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

La información señala que, cuando era ministro de Gobierno, el exembajador Peter Mandelson transmitió información potencialmente influyente en el mercado al financiero Jeffrey Epstein.

Pese a lo anterior, Peter Mandelson no ha sido señalado por delitos sexuales y hasta el momento no se ha dado a conocer la profundidad de la relación entre estos dos personajes.

A inicios de febrero, Peter Mandelson dejó su puesto en la Cámara Alta del Parlamento británico y lamentó su pasado con Epstein, sin embargo, no ha emitido declaraciones recientes.

Cabe mencionar que esta relación quedó al descubierto tras la desclasificación de millones de documentos del caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.