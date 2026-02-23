Peter Mandelson, exembajador británico, fue detenido en Londres, presuntamente, por su conducta indebida en un cargo público en relación con el caso Jeffrey Epstein.

Los informes señalan que Peter Mandelson filtró información potencialmente influyente en el mercado al financiero Jeffrey Epstein, cuando era funcionario británico.

Pero, ¿quién es Peter Mandelson? Te decimos todo lo que se sabe del exembajador británico vinculado al caso Jeffrey Epstein y que, recientemente, fue detenido en Londres.

¿Quién es Peter Mandelson?

Peter Mandelson es un político británico del Partido Laborista, considerado uno de los estrategas más influyentes del llamado New Labour, corriente que modernizó al laborismo bajo el liderazgo de Tony Blair.

De acuerdo con la información, Peter Mandelson ha ocupado cargos clave tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, aunque renunció al Parlamento británico debido al caso Jeffrey Epstein.

Peter Mandelson, exembajador británico, detenido por caso Jeffrey Epstein (Eduardo Díaz)

¿Qué edad tiene Peter Mandelson?

Peter Mandelson tiene 72 años de edad.

¿Peter Mandelson está casado?

Peter Mandelson no está casado. Aunque es abiertamente gay, ha mantenido su vida sentimental con discreción y no hay registro de un matrimonio o pareja formalmente reconocida.

¿Quién es Peter Mandelson? (Especial)

¿Peter Mandelson tiene hijos?

No hay información pública que confirme que Peter Mandelson tenga hijos.

¿Qué estudió Peter Mandelson?

Peter Mandelson estudió Filosofía, Política y Economía (PPE) en el St Catherine ‘s College de la University of Oxford.

Antes de su carrera política, trabajó en comunicación y estrategia política.

¿Cuál es la trayectoria de Peter Mandelson?

Peter Mandelson fue uno de los principales estrategas del Partido Laborista y cercano colaborador de Tony Blair. Se le atribuye gran parte del rediseño de imagen del partido que lo llevó al poder en 1997.

Entre los cargos que ha desempeñado Peter Mandelson se encuentran los siguientes:

Secretario de Estado para Comercio e Industria

Secretario de Estado para Irlanda del Norte

Comisario Europeo de Comercio

Durante la presidencia de la Comisión Europea encabezada por José Manuel Barroso, fue responsable de la política comercial de la Unión Europea, participando en negociaciones internacionales clave.

Asimismo, Peter Mandelson fue designado embajador británico en Washington, reforzando el vínculo diplomático entre Londres y Estados Unidos en un contexto de reajustes políticos y comerciales tras el Brexit.

¿Quién es Peter Mandelson? (Especial)

Detienen a Peter Mandelson, exembajador británico, por caso Jeffrey Epstein

Este lunes 23 de febrero, Peter Mandelson fue detenido por la Policía de Londres por su presunta “conducta indebida en un cargo público”, en relación con el caso de Jeffrey Epstein.

Según los reportes, cuando era ministro de Gobierno, el exembajador Peter Mandelson transmitió información potencialmente influyente en el mercado al financiero.

Pese a lo anterior, Peter Mandelson no ha sido señalado por delitos sexuales y hasta el momento no se ha dado a conocer la profundidad de la relación entre estos dos personajes.