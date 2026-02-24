Según Faytuks Network informó que Thorbjørn Jagland, ex primer ministro de Noruega ha sido hospitalizado por presunto intento de suicidio.

Esto en el marco de su detención y la investigación por “corrupción agravada” en contra de Thorbjørn Jagland por el caso y vínculos con Jeffrey Epstein.

Thorbjørn Jagland, ex primer ministro de Noruega habría intentado suicidarse

Se ha informado que el ex primer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland ha sido hospitalizado.

Sin darse más detalles, el también y ex presidente del Comité Noruego del Nobel y secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland fue hospitalizado por presunto intento de suicidio.

Por ahora no hay confirmación de la hospitalización de Thorbjørn Jagland ni de las autoridades locales, ni del equipo cercano del ex primer ministro de Noruega.

BREAKING: Former Norwegian Prime Minister Thorbjørn Jagland has been hospitalized after a reported suicide attempt, shortly after authorities opened a corruption investigation linked to the Epstein files, Faytuks Network has learned. — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 24, 2026

Ex primer ministro de Noruega es investigado por Epstein

La Autoridad Nacional Noruega para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales (Økokrim) informó en un comunicado de que la policía ha abierto una investigación contra el ex primer ministro, Thorbjørn Jagland.

A Thorbjørn Jagland se le señala de “corrupción agravada” tras una investigación policial sobre sus supuestos vínculos con Epstein.

Según documentos, los cuales aún se están examinando, Thorbjørn Jagland, ex primer ministro de Noruega “habría recibido regalos, viajes y préstamos en relación con su posición”.

Ante los señalamientos, Thorbjørn Jagla ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein; incluso sus abogados aseguraron que el primer ministro de Noruega cooperarían en la investigación.