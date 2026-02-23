Jeffrey Epstein guardó en secreto computadoras, fotografías y demás archivos en al menos seis bodegas repartidas en todo Estados Unidos.

De acuerdo con registros financieros y correos electrónicos, Epstein alquiló estos espacios a partir de 2003 y los dejó pagados hasta 2019.

Según informó el medio Telegraph, las bodegas albergan artículos provenientes de la casa Epstein y de su isla privada Little Saint James.

Bodegas de Jeffrey Epstein podrían incluir evidencia nunca antes vista

Nueva información sobre bodegas secretas de Jeffrey Epstein salió a relucir entre los archivos publicados por el Departamento de Justicia.

En ellos se encontraron conversaciones por correo electrónico en las que Epstein daba instrucciones a detectives privados para mover el material según el rumbo de las investigaciones en su contra.

Autoridades de Nuevo México solicitan investigación a rancho ligado a Jeffrey Epstein (Michelle Rojas )

En los archivos revisados por Telegraph se encontraban también órdenes de allanamiento para las diferentes residencias de Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la publicación del medio, fueron diferentes momentos en los que el delincuente sexual movió información fuera de sus propiedades.

Una de ellas fue a mediados del 2000, cuando le avisaron de una redada policial. En agosto de 2009, Virginia Giuffre, sobreviviente de Epstein, solicitó material informático faltante.

Al respecto, el detective Bill Riley, de la agencia de detectives privados Riley Kiraly, envió un correo a Epstein para consultar qué hacer con los artículos.

Se sabe también que por lo menos dos de las seis bodegas se encontraban cerca de algunas de las propiedades de Epstein .

Extractos de tarjetas de crédito revisadas por el medio señalan que una de ellas se ubica cerca de su mansión de Palm Beach.

Mientras que otra se encuentra a a cinco minutos de su mansión de Nueva York.

Según Telegraph, los archivos contenidos en las bodegas podrían anteceder a todos los desclasificados por el Departamento de Justicia.

Aunque la publicación indica también que es probable que autoridades estadounidenses jamás hallaron las bodegas de Jeffrey Epstein.