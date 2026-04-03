Al parecer las destituciones en el gabinete del presidente Donald Trump no pararán, en un creciente ambiente de tensión política en Estados Unidos.

Por lo que en versiones se apunta ahora a Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como el próximo en salir del gabinete de Trump.

Director del FBI sería destituido del gabinete de Trump.

Según medios locales, se dice que Kash Patel, director del FBI, sería destituido del gabinete del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Los rumores apuntan a que se están llevando a cabo intensas conversaciones sobre la salida de otros funcionarios de la administración.

Esto ante una ola de recientes destituciones en el gabinete de Trump, elevando la tensión sobre las diferencias entre el equipo más cercano del presidente.

La salida de Kash Patel, director del FBI, se daría después de las destituciones del Fiscal General de Estados Unido, Pam Bondi, y de la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Kash Patel, director del FBI ( Kash Patel / X)

El director del FBI no sería el único en ser destituido del gabinete de Trump

Las tensiones se elevan aún más en el gabinete de Trump, pues el director del FBI no sería el único en salir de la administración, pues otros nombres más tambalean en sus puestos.

Ya que también entre los rumores, también estarían siendo destituidos del gabinete de Trump:

Daniel Driscoll, secretario del Ejército

Lori Chavez-DeRemer, secretaria de Trabajo

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional

Howard Lutnick, secretario de Comercio