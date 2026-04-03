El nombre de Randy George cobró mayor notoriedad luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara el despido del jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos.

Aunque no se revelaron las causas de su dimisión, funcionarios allegados a la situación habrían dicho que Donald Trump solicitó un cambio de liderazgo en el Ejército, con una visión en línea con sus políticas.

¿Quién es Randy George?

Randy Alan George es un general retirado estadounidense que sirvió como el 41º jefe de estado mayor del Ejército de los Estados Unidos desde 2023 hasta 2026, bajo circunstancias poco claras.

Nominado en ese puesto por el expresidente Joe Biden y confirmado por el Senado en 2023, se esperaba que Randy George concluyera funciones hasta 2027 y no a mediados del 2026.

Randy George, exjefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos (Especial )

Originario de Iowa, su carrera inició cuando se alistó en el Ejército de los Estados Unidos en 1982 antes de asistir a la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point en 1984.

Durante sus dos años como jefe del Estado Mayor del Ejército, impulsó:

Iniciativa de Transformación del Ejército

Esfuerzo para reestructurar el Ejército

Eliminar despidos e incorporar nuevas tecnologías

¿Cuántos años tiene Randy George?

Debido a que nació el 1 de noviembre de 1964, el general Randy George tenía 61 años al momento de ser despedido del Ejército en abril de 2026.

¿Quién es la esposa de Randy George?

Randy George está casado desde 1989 con Patty George, una defensora de las familias militares y exoficial de inteligencia militar con la 101ª División Aerotransportada (Asalto Aéreo).

Patty George (Especial)

¿Quiénes son los hijos de Randy George?

Randy George tiene dos hijos llamados Grant y Andrea, pero no hay datos confirmados públicamente sobre a qué se dedican profesionalmente.

¿Qué estudió Randy George?

Randy George obtuvo una licenciatura en Ciencias en la United States Military Academy (West Point), ubicada en Nueva York.

¿En qué ha trabajado Randy George?

Randy George cuenta con una carrera firmemente consolidada en el sector militar, con cargos relevantes como:

Jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos (2023–2026)

Subjefe del Estado Mayor del Ejército (2022–2023)

Asistente Militar Senior del Secretario de Defensa (2021–2022)

Algunos de sus comandos principales fueron:

Comandante del I Cuerpo del Ejército (2020–2021)

Comandante de la 4ª División de Infantería (2017–2019)

Comandante de la 4ª Brigada de Combate de Infantería, 4ª División de Infantería

Comandante del 1er Batallón, 187º Regimiento de Infantería

Otros roles clave:

Ejecutivo y subcomandante de la 173ª Brigada Aerotransportada

Instructor en el Naval War College

Director de Política Estratégica para el Estado Mayor Conjunto (Pakistán–Afganistán)

Asistente ejecutivo del Comandante de CENTCOM

Director de Gestión de Fuerzas del Ejército (G-3/5/7)

Subdirector de Operaciones Regionales y Gestión de Fuerzas del Estado Mayor Conjunto (J-3)

Despiden a Randy George (Especial)

Randy George debía dejar la jefatura del Ejército de Estados Unidos hasta 2027; queda en su lugar Christopher LaNeve

La destitución del general Randy George fue anunciada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien informó que el jefe del Estado Mayor del Ejército dejaría el cargo de inmediato.

Al respecto, funcionarios citados por CBS News señalaron que el despido responde a la intención del gobierno de Donald Trump de impulsar un cambio de liderazgo en el Ejército, alineado con la visión de la nueva administración.

Pete Hegseth destituye a Randy George, jefe del Ejército de Estados Unidos (Michelle Rojas)

La salida tomó por sorpresa, ya que George había sido nominado por Joe Biden y confirmado por el Senado en 2023, con un periodo que debía extenderse hasta 2027, por lo que su remoción rompe con la estabilidad en la cúpula militar.

Tras su despido, el general Christopher LaNeve fue designado como jefe interino del Estado Mayor del Ejército, según funcionarios consultados por Reuters.