El Secretario de Defensa en el gabinete de Donald Trump, Pete Hegseth, estaría en búsqueda de alistar más destituciones luego de pedir la renuncia del exjefe del Estado Mayor del Ejército.

La salida de Randy George no fue la única ya que, en medio de las operaciones militares activas contra Irán, el secretario de Defensa también ordenó las renuncias de dos jefes del Ejército:

General David Hodne, jefe del Mando de Transformación y Entrenamiento del Ejército

Mayor general William Green, jefe del cuerpo de capellanes del Ejército

Randy George, exjefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos (Especial )

David Hodne, William Green y Randy George son despedidos del Ejército de Estados Unidos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó la destitución inmediata del general Randy George, quien se desempeñaba hasta el 2 de abril como jefe del Estado Mayor del Ejército.

La decisión sorprendió al alto mando militar debido a que Randy George tenía un mandato vigente hasta 2027, lo que rompe con la tradición de estabilidad en la cúpula militar.

Los despidos también alcanzaron al general David Hodne, jefe del Mando de Transformación y Entrenamiento del Ejército, y al mayor general William Green, jefe del cuerpo de capellanes del Ejército.

De acuerdo con funcionarios citados por The Washington Post, las destituciones reflejan un conflicto interno que buscaría alinear los objetivos del Ejército con la política que impulsa Donald Trump.

Ola de despidos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

En medio de las tensiones en Estados Unidos por la Guerra contra Irán y el recrudecimiento de la política antidrogas y migrantes, el gabinete de Trump ha despedido a funcionarios como su jefe de Ejército, Randy George.

A estos despidos se suman:

Charles “C.Q.” Brown: General que fue destituido por Donald Trump de su cargo como presidente del Estado Mayor Conjunto

James Mingus: General que se desempeñaba como subjefe del Estado

Lisa Franchetti: Almirante y jefa de Operaciones Navales (en una ronda previa)

Jim Silfe: General y segundo al mando de la Fuerza Aérea (también en ronda previa)

Pam Bondi: La fiscal general de los Estados Unidos, cuya salida fue anunciada por el presidente Trump