El ministro de Relaciones Exteriores de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México por su intervención desde Pedro Castillo, pero, ¿quién es Hugo de Zela? Te decimos lo que sabemos.

Acorde con el comunicado de Perú, México ha demostrado una “profunda falta de interés” de mantener relación con dicho país debido a su conducta “recurrente” de intervención desde 2022.

La más reciente fue con el presunto asilo que dio México a la ex funcionaria de Pedro Castillo, investigada por complicidad en el intento de golpe de Estado, Betssy Chávez.

¿Quién es Hugo de Zela?

Hugo Claudio se Zela Martínez o Hugo de Zela es el actual ministro de Relaciones Exteriores de Perú, nombrado recientemente con la presidencia interina de José Jeri Ore, desde el 14 de octubre de 2025.

Asimismo, Hugo de Zela es un político y diplomático de Perú, ya que fue embajador de dicho país en diversas naciones, como explica en su breve perfil de LinkedIn, única red social que maneja.

Sin embargo, su nombre cobró relevancia debido a que anunció la ruptura de relaciones diplomáticas tras señalar que México dio asilo a Betssy Chávez quien señalan como cómplice de Pedro Castillo.

¿Quién es Hugo de Zela? Canciller de Perú (Cancillería de Perú)

¿Qué edad tiene Hugo de Zela?

Nacido en Lima, Perú, en 1951, Hugo de Zela tiene 74 años.

¿Qué signo zodiacal es Hugo de Zela?

La fecha de nacimiento de Hugo de Zela es el 4 de agosto, por lo cual su signo zodiacal es Leo.

¿Quién es la esposa de Hugo de Zela?

Se desconoce quién es la esposa de Hugo de Zela, pero habría estado casado con María Eugenia Chiozza Bruce, quien es coordinadora de la Unidad de Integridad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Hugo de Zela tiene hijos?

Asimismo, Hugo de Zela tendría dos hijos, cuyas edades o nombres se desconocen.

¿Qué estudió Hugo de Zela?

Hugo de Zela sería licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas por la Universidad de la República, de Uruguay.

Mientras que en Perú realizó la carrera de Relaciones Internacionales, por la Academia Diplomática y obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador en Argentina.

¿En qué ha trabajado Hugo de Zela?

Previo a ser ministro de Relaciones Internacionales de Perú, Hugo de Zela fue viceministro en la misma dependencia desde 2018 a 2019.

Sin embargo su carrera diplomática comenzó desde que el entonces presidente Alberto Fujimori lo nombró como embajador de Perú en Argentino, desde 1998 hasta 2002.

Asimismo, Hugo de Zela fungió como:

embajador de Perú en Brasil, de 2006 a 2010

embajador de Perú en Estados Unidos de 2019 a 2020

representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos en dos ocasiones, 2010 a 2015 y 2020 a 2021