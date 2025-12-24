Padre de niño fallecido en accidente de la Semar recibe visa humanitaria

Edward de la Cruz Hernández, padre de Federico, niño que murió en el accidente de la Secretaría de Marina (Semar) en Galveston, Texas, Estados Unidos, recibió una visa humanitaria.

Esto luego de que por instrucción de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se brindara todo el apoyo para Edward de la Cruz Hernández.

Tras accidente de la Semar en Texas, padre del menor fallecido viajará a Estados Unidos para repatriar el cuerpo

Este martes 23 de diciembre se dio a conocer que Edward de la Cruz Hernández obtuvo una visa humanitaria para que pueda viajar a Estados Unidos tras la caída del avión de Semar en Texas, en donde murió su hijo Federico y su esposa Julia Araceli Cruz resultó gravemente herida .

Lo anterior, luego de que sostuviera una reunión junto a Juan Carlos H. Rath, presidente municipal de Escárcega, Campeche, de donde es originaria la familia, así como Liz Hernández, secretaria de Gobierno estatal.

A través de sus redes sociales, el edil agradeció el apoyo del gobierno estatal y federal en esta situación, por brindar acompañamiento a Edward de la Cruz Hernández.

Juan Carlos H. Rath compartió que la visa humanitaria fue entregada este mismo martes, por lo que Edward de la Cruz Hernández viajará a Texas a la brevedad posible.

La intención es que desde Estados Unidos lleve a cabo los trámites correspondientes para la repatriación del cuerpo de su hijo Federico, así como evalúe el posible traslado médico de su esposa Julia Araceli Cruz.

Autoridades de Campeche señalaron que brindarán todas las facilidades a Edward de la Cruz Hernández para la realización de trámites ante esta situación que calificaron de trágica.