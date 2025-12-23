El periodista Gage Goulding, dio a conocer la lista de víctimas del accidente aéreo que tuvo lugar en la Bahía de Galveston, Texas; entre ellas se encuentra el niño Federico Efraín.

Federico Efraín, de 2 años de edad, estaba siendo trasladado de Campeche a Texas, donde recibiría atención medica por sus graves quemaduras.

Esto como parte de un convenio entre la Fundación Michou y Mau, quienes solicitaron el apoyo de la Secretaría de la Marina.

Por ello, el pasado lunes, la avioneta Beech King Air 350 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón de Mérida.

A las 12:46 horas despegó con destino a Galveston, con ocho tripulantes abordo (cuatro de tripulación naval y cuatro civiles).

De acuerdo con reportes internacionales: cinco personas murieron, dos sobrevivieron y una se encuentra desaparecida.

Avión de Semar se estrelló en Texas (Jennifer Reynolds / AP)

Personas que murieron en el accidente aéreo:

Víctor Rafael Pérez Hernández. Teniente de la Armada de México

Juan Iván Zaragoza Flores. Teniente de la Armada de México

Guadalupe Flores Barranco. Marino de la Armada de México

Federico Efraín Ramírez Cruz. Paciente

Juan Alfonso Adame González. Médico

Personas que sobrevivieron al accidente de avión:

Miriam de Jesús R.M. - Enfermera

Julia Aracelis C.V. - Acompañante

Persona desaparecida y posiblemente muerta:

Luis Enrique Castillo Terrones. Teniente de la Armada de México

CONFIRMED DEAD:

• Lt. Víctor Rafael Pérez Hernández – Mexican Navy

• Lt. Juan Iván Zaragoza Flores – Mexican Navy

• Marinero Guadalupe Flores Barranco – Mexican Navy

• Federico Efraín Ramírez Cruz – Patient

• Dr. Juan Alfonso Adame González – Physician — Gage Goulding - KPRC 2 (@GageGoulding) December 23, 2025

SEMAR activa protocolos de búsqueda y rescate

Mediante un comunicado la Secretaría de Marina (SEMAR), anunció la activación inmediata de protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos.

En la bahía de Galveston se desplegaron elementos de la Guardia Costera, del Departamento de Seguridad Pública de Texas y de la Oficina del Sheriff del Condado.

A través del Consulado General de México en Houston se está apoyando a las familias afectadas.

La Secretaría de Marina- Armada de México se compromete a realizar las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente.

Avión de la Semar se estrella en Texas; confirman dos muertos (Semar)