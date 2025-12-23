A través del medio KPRC2, un capitán de vuelo de nombre Levy, con cuatro décadas de experiencia, emitió su opinión sobre el accidente de avión de la Semar en Texas.

De acuerdo con el experto en vuelos, el accidente aéreo pudo deberse a una falla humana de la Semar.

Cabe señalar que autoridades estadounidenses y representantes de la Secretaría de Marina están revisando los datos del vuelo con destino a Galveston Texas.

Así como están poniendo atención a las condiciones en que se encontraba el aeropuerto en donde se llevaría a cabo el aterrizaje, entre otras cosas.

Avión de Semar se estrelló en Texas (Jennifer Reynolds / AP)

Falla humana habría causado accidente de avión de la Semar en Texas

El pasado lunes, la aeronave Beech King Air 350, perteneciente a la Secretaría de Marina (SEMAR) se desplomó sobre la Bahía de Galveston, Texas.

El avión que trasladaba a un niño, de 2 años de edad, a Texas, donde recibiría atención médica por la gravedad de sus quemaduras, transportaba a ocho personas (cuatro de tripulación naval y cuatro civiles).

De acuerdo con información revelada por el periodista Gage Goulding, cinco personas murieron, dos sobrevivieron y una se encuentra desaparecida, quien posiblemente también esté muerta.

Sobre lo ocurrido, el capitán de vuelo, Levy, da por hecho que el accidente se deriva de una falla humana cometida por el piloto a cargo y por el oficial de vuelo .

Y es que para aterrizar en la pista del aeropuerto internacional de Galveston, tiene que haber un mínimo de media milla de visibilidad, por lo que se d

ebe consultar al servicio metereológico nacional.

Un funcionario de la ciudad reveló que había una densa neblina cuando el avión intentó aterrizar, lo que complicó la maniobra.

De ser verdad, el oficial de vuelo tuvo que haber informado al piloto y éste tuvo que haber negado un aterrizaje argumentando que su visibilidad era baja.

“No es legal, no es seguro y no deberíamos comenzar el aterrizaje. Lo hacemos basándonos en el patrón de pronóstico del tiempo, esperas la prueba del tiempo“, dijo el experto en vuelos.