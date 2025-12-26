Derivado de complicaciones médicas en su natal Campeche, Federico Efraín fue trasladado desde Mérida a Galveston, en donde se desplomó el avión en el que viajaba; hay señalamientos de negligencia.

El menor de 2 años, Federico Efraín era trasladado desde Mérida, Yucatán a Galveston, Texas debido a sus quemaduras tras tropezar con una olla de agua hirviendo; sin embargo, la aeronave de la Semar se desplomó.

Federico Efraín fue trasladado por complicaciones médicas en Campeche

De acuerdo con la cronología, Federico Efraín y otras siete víctimas partieron desde Mérida como parte de una misión humanitaria por el menor; sin embargo, se señaló que en Campeche le negaron la atención.

Tal como señala LatinUS, un testimonio cercano al menor señala que de manera inicial llevaron de urgencia a Federico Efraín a la ciudad de Campeche, en donde presuntamente no lo atendieron.

Y añadieron que si bien fue remitido a un hospital de Mérida, el viaje lo hicieron por sus propios medios, ya que tampoco se brindó una ambulancia de parte de autoridades médicas de Campeche.

Avión de Semar se estrelló en Texas (Jennifer Reynolds / AP)

De momento, dicha versión no ha sido confirmada por el padre del menor, así como tampoco por las autoridades de Campeche, respecto a si se atendió en alguna de sus instalaciones médicas.

Padre de Federico Efraín llegó el 25 de diciembre a Texas

La tarde del 25 de diciembre, Navidad, Edward Ramírez llegó al Aeropuerto George Bush en Houston, Texas para trasladarse a Galveston en donde se encuentra su esposa y el cuerpo de Federico Efraín.

El padre del menor llegó en compañía de un representante de Michou y Mau, a quienes le entregarán el cuerpo del menor el próximo sábado 27 de diciembre.

En ese momento se reservó el estado de salud de su esposa y sobreviviente del accidente, Julia Aracelis Cruz, aunque esperaba brindar actualizaciones la tarde de este viernes 26 de diciembre.