Médico originario de Tomatlán y una de las víctimas del accidente aéreo de la Secretaría de Marina (Semar) en Texas, pero, ¿quién fue Juan Alfonso Adame González? Esto es lo que sabemos.

La tarde del lunes 22 de diciembre, un avión de la Semar se estrelló en Texas mientras realizaba una misión médica en favor de una de las seis víctimas, un menor de dos años.

¿Quién fue Juan Alfonso Adame González? Médico que murió en accidente aéreo de la Semar

Juan Alfonso Adame González fue un médico y exresidente del Hospital General Agustín O’Horán de Mérida, identificado como una de las seis víctimas del accidente aéreo de la Semar.

La confirmación de su muerte en el accidente fue de parte de su familia, quienes describieron a Juan Alfonso Adame González como un joven comprometido y solidario, que sirvió a su misión humanitaria.

Asimismo, compañeros y amigos señalan que Juan Alfonso Adame González era una persona alegre y con facilidad para conectar con los demás, quien se dedicaba a la música y con amor por el deporte y la convivencia.

¿Qué edad tenía Juan Alfonso Adame González?

Originario de Tomatlán, Jalisco, Juan Alfonso Adama González habría nacido en 1994, por lo que murió a los 31 años.

A su vez, la fecha de cumpleaños de Juan Alfonso Adame González era el 12 de abril, de acuerdo con mensajes de despedida en redes.

¿Quién era la esposa de Juan Alfonso Adame González?

Se sabe que Juan Alfonso Adame González no tendría pareja sin embargo, era uno de los hijos de la maestra Martha González y el ingeniero Juan Adame , a quienes el ayuntamiento de Tomatlán brindó su pésame.

¿Juan Alfonso Adame González tuvo hijos?

Acorde con lo señalado, Juan Alfonso Adame González tuvo un perrhijo.

¿Qué estudió Juan Alfonso Adame González?

Se sabe que Juan Alfonso Adame González era médico cirujano con un diplomado en Traslados.

¿En qué trabajó Juan Alfonso Adame González?

Juan Alfonso Adame González fue residente del Hospital General Agustín O’Horán en Mérida, Yucatán, además de que viajaba como el médico acompañante en la aeronave de la Semar.

Asimismo, Juan Alfonso Adame González habría trabajado en la clínica Suntliv de medicina estética en Guadalajara.

Juan Alfonso Adame González es una de las seis víctimas del accidente aéreo de la Semar

Familiares de Juan Alfonso Adame González compartieron a su vez la última historia del joven en Instagram, que correspondería al momento del partida de la aeronave de la Semar que se estrelló y dejó seis muertos:

Víctor Rafael Pérez Hernández, teniente de la Armada de México

Juan Iván Zaragoza Flores, teniente de la Armada de México

Guadalupe Flores Barranco, marino de la Armada de México

Luis Enrique Castillo Terrones, teniente de la Armada de México

Federico Efraín Ramírez Cruz, paciente

Juan Alfonso Adame González, médico

Tal como confirmó la Semar, Juan Alfonso Adame González y otras siete personas trasladaban a Federico Efraín de dos años al Hospital Infantil Shriners para su atención de quemaduras.

La misión era parte del Plan Marina junto a la Fundación Michou y Mau, desde Mérida, Yucatán, en donde trataron al menor en el Hospital General Agustín O’Horán.

Poco antes de las 15 horas, el avión de la Semar comenzó a perder altitud, que derivó en su caída y la muerte de seis personas, ya que sólo dos pasajeros sobrevivieron:

Miriam de Jesús Rosas, enfermera

Julia Aracelis Cruz, madre del menor