Un avión perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar) se estrelló en la Bahía Oeste de Galveston, Texas, en Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave se encontraba realizando una misión de apoyo médico.

La dependencia del gobierno federal mexicano activó los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales.

La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas.



De manera… pic.twitter.com/7SugUW3zIT — SEMAR México (@SEMAR_mx) December 22, 2025

Rescatan a tres personas tras labores de búsqueda en choque de avión en Texas

Reportes de medios locales indicaron que tres personas que viajaban en la aeronave ya fueron rescatadas. Hasta el momento se desconocen las edades de las víctimas.

El avión transportaba a ocho personas, entre ellas un paciente pediátrico que necesitaba atención para quemaduras, quien fue uno de los tres rescatados.

Mexican Navy B350 as ANX1209 appears to have crashed short of runway in #Galveston. Flight originated in Merida 🇲🇽 pic.twitter.com/0i2kflyB1D — Houston Air Watch 🚁🛰️ (@houstonairw) December 22, 2025

El medio Galvnews reportó que el choque se dio cuando el vuelo médico militar se acercaba al Aeropuerto Internacional Scholes.

Un funcionario de la ciudad reveló que las condiciones climatológicas en aquel momento eran de una densa neblina, lo que complicó la aproximación.

Siendo que, cuando el avión (de matrícula ANX-1209) intentaba aterrisar en la pista, se estrelló en algún lugar al oeste de la calzada.

Hasta el momento las investigaciones en torno al accidente aéreo siguen en curso.

El sheriff del condado de Galveston, Jimmy Fullen, reveló que su departamento ayudó con despliegue de barcos en la zona y equipos de buceo.

De entre las tres personas rescatadas, una requirió de maniobras de RCP. Mientras que de las demás se desconoce el estado de salud.