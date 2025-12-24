Autoridades confirmaron que el médico originario de Jalisco, Juan Alfonso Adame González murió en el accidente aéreo ocurrido el 22 de diciembre en Galveston, Texas.

El accidente aéreo cobró la vida de cinco personas, entre ellas el médico que era originario del municipio de Tomatlán, Jalisco.

Confirman la muerte del médico Juan Alfonso Adame González en el accidente aéreo en Texas

Juan Alfonso Adame González se encontraba en el avión-ambulancia de la Secretaría de Marina (Semar) que trasladaba a un paciente pediátrico desde Mérida, Yucatán hacia Galveston, pero que se desplomó poco antes de llegar.

Tragedia en Texas: muere Juan Alfonso Adame González, médico originario de Jalisco (@azucenau / X )

Y es que Juan Alfonso Adame González formaba parte de una misión de carácter humanitario realizada en coordinación con la fundación Michou Mau.

De acuerdo con la información oficial, Juan Alfonso Adame González tenía la responsabilidad de supervisar médicamente el traslado de un menor de dos años con quemaduras de gravedad.

Juan Alfonso Adame González era ex residente del Hospital General O’Horán en Mérida, Yucatán.

Compañeros de Juan Alfonso Adame González lo describen como un médico joven, comprometido que perdió la vida cumpliendo su deber.

Juan Alfonso Adame González será recordado como un profesional dedicado y generoso, comprometido con su vocación y con el bienestar de los demás.

Se dio a conocer que su cuerpo será repatriado para ser despedido en su tierra natal por todos sus seres queridos.

Esto se sabe sobre el accidente aéreo en Galveston, Texas donde perdió la vida el médico Juan Alfonso Adame González

La aeronave King Air matrícula ANX-1209 había despegado desde Mérida, Yucatán, y se aproximaba al Aeropuerto Internacional Scholes cuando se precipitó al mar en medio de una espesa neblina.

Reportes citados por Grupo Fórmula indican que la aeronave dejó de aparecer en el radar antes de confirmarse que se estrelló en aguas cercanas a Galveston.

El accidente dejó cinco víctimas mortales, entre ellas el médico jalisciense, tres integrantes de la tripulación naval y el paciente pediátrico.

Un tripulante continúa desaparecido, mientras que dos mujeres sobrevivieron, una de ellas la madre del menor, quienes permanecen bajo atención médica en hospitales texanos.

La Secretaría de Marina informó que continúan las investigaciones junto con autoridades aeronáuticas estadounidenses para determinar las causas del accidente.