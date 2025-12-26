Será este viernes 26 de diciembre cuando se espera la entrega de los cuerpos de seis víctimas de accidente en Galveston, Texas.

Una aeronave de la Secretaría de la Marina (Semar) se estrelló en la Bahía Oeste de Galveston, Texas, Estados Unidos, el pasado 22 de diciembre, donde viajaban 8 personas.

Tras este accidente se confirmaron la muerte de 6 personas entre ellas elementos de Marina, un médico y un menor de edad conocido como el “pequeño Federico”.

Entregarán hoy 26 de diciembre al “pequeño Federico” víctima del accidente en Galveston, Texas

Ahora, Edward Ramírez, padre del “pequeño Federico” víctima del accidente en Galveston se encuentra en Texas para recibir el cuerpo de su hijo este viernes 26 de diciembre.

Además de acompañar a su esposa, Julia Araceli Cruz Vera quién también fue víctima de este accidente, pero logró sobrevivir a la tragedia.

Edward Ramírez está acompañado del consulado de México, así como un miembro de la Fundación Michou y Mau quienes ofrecen su apoyo a la familia que perdió a su hijo en medio de esta misión humanitaria de la Semar, que buscaba trasladar al pequeño para que fuera atendido por quemaduras en Texas.

Tras este accidente, la madre del “pequeño Federico” permanece en cuidados intensivos en el John Sealy Hospital en en Galveston, Texas.

Y aunque Julia Araceli Cruz Vera ha mostrado signos de recuperación tras este accidente se encuentra aún grave.

Investigadores de la Junta Nacional de Transporte de Estados Unidos continuaban sacando los restos de la aeronave de la Marina que se estrelló en una laguna de Galveston, Texas.

Mientras que aseguran que las investigaciones seguirán en curso, además de ver los antecedentes del piloto como parte de las diligencias del caso.

En tanto que del resto de los cuerpos también se espera que su entrega se realice este mismo viernes 26 de diciembre.