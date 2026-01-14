El presidente Donald Trump ya respondió el rechazó de Groenlandia de unirse a Estado Unidos con una advertencia velada para la isla.

“Bueno, ese es su problema. No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada de él. Pero eso va a ser un gran problema para él”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Declaraciones en las que el mandatario estadounidense Trump también menospreció al primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, luego de que el groenlandés aseguro que si tuvieran que “elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, elegirían a Dinamarca”.

Q: The premier of Greenland said today, 'We prefer to stay with Denmark.'



TRUMP: Who said that?



Q: The premier of Greenland



TRUMP: Well, that's their problem. I disagree with him. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's gonna be a big problem for… pic.twitter.com/7VhxQLcLCA — Aaron Rupar (@atrupar) January 13, 2026

La OTAN debería ayudarnos a obtener Groenlandia: Trump

En la creciente tensión geopolítica, Trump también aseguró que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debería ayudarles a obtener Groenlandia.

Pues a través de su red social Truth Social, el líder de Estados Unidos dijo que “la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos”, por lo que cualquier cosa, refiriéndose al rechazo es inaceptable.

Así como Trump volvió a recalcar que el control de Groenlandia en manos de Estados Unidos responde a la seguridad del país.

“Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la ‘Cúpula Dorada’ que estamos construyendo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Por los que según Trump de no ayudar la Alianza Atlántica, la isla de Groenlandia podría estar en manos de otros “la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!”.