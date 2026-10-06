El Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor) informó que se detectaron dos casos de Covid-19 y dos de rinovirus entre los contactos de una laboratorista que murió en Siberia bajo sospecha de peste neumónica.

De acuerdo con la agencia de noticias TASS, se realizaron pruebas a 200 personas que tuvieron contacto directo e indirecto con la investigadora, de 28 años.

No obstante, las pruebas médicas aplicadas a las personas que estuvieron bajo observación y aisladas dieron negativo a patógenos peligrosos vinculados con la actividad profesional de la víctima, que desarrollaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk.

Con el propósito de complementar la información y descartar la mínima probabilidad de un brote de peste neumónica, se informa que tras enviar una comitiva al lugar del incidente, no se encontró una situación de emergencia relacionada con el manejo de microorganismos patógenos en el establecimiento.

Es decir, no se registraron roturas de materiales ni liberaciones de patógenos peligrosos dentro de la institución biológica.

Muere investigador ruso que habría liberado infección peligrosa (Yazmín Betancourt/sdpnoticias)

Origen del posible brote de peste neumónica

El 29 de septiembre, una trabajadora de laboratorio del Instituto de Investigación contra la Peste en Shelekhov, Irkutsk, identificada como Daria o Darya Chipilova, ingresó al hospital tras exponerse a la bacteria viva Yersinia pestis cuando recogía muestras del patógeno.

Durante su instancia desarrolló neumonía, misma que se fue complicando y que la condujo a la muerte dos días después.

Tras su deceso trascendió que había contraído peste neumónica a la que se expuso tras la rotura de un tubo de ensayo. Ante esto, autoridades adoptaron medidas preventivas.

Cerca de 200 personas que tuvieron contacto directo e indirecto con la laboratorista fueron aisladas y puestas bajo observación médica.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, precisó que todos los contactos fueron identificados, examinados y sometidos a pruebas diarias de laboratorio; al no encontrar patógenos vinculados a la peste neumónica, se declaró la situación bajo control.