Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reaccionó a la compra de AT&T México por Televisa y Fintech Holding.

“Bien, quién regula esta compras que estén dentro de la ley y que se garantice la competencia en el caso de telecomunicaciones, es la nueva comisión de telecomunicaciones que tiene que garantizar en efecto la competencia, entonces desde hace tiempo AT&T quería vender” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde la conferencia Mañanera del Pueblo del jueves 15 de octubre de 2026, la presidenta también pidió que se garantice una competencia en el sector de telecomunicaciones para beneficiar a los mexicanos.

Sheinbaum pide competencia e inversión en México tras compra de AT&T

Por esta compra de AT&T, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum pide que se genere una competencia justa e inversión en el país.

Además de que los servicios en telecomunicaciones como el internet sea mejor para todos, adicionalmente destacó que también la Comisión Federal de Electricidad ya puede proporcionar directamente al usuario la conexión de banda ancha.

También la presidenta de México, recordó que recientemente se había reunido con los directivos de AT&T, por lo que la venta de esta empresa de telecomunicaciones para inversores mexicanos era un tema que ya conocía.

¿Cuándo se va a concluir la compra de AT&T México por Televisa y Fintech Holding?

De acuerdo con los reportes sobre esta compra de 2 mil millones de dólares de parte de Televisa y Fintech Holding, se espera la operación concluya finalmente para el primer trimestre de 2027, una vez que sea aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Antimonopolio.

Una vez que se obtenga esta aprobación Grupo Televisa podrá brindar sus servicios en AT&T México a más de 25 millones de usuarios en el segmento móvil y a 5.8 millones de suscriptores de servicios fijos, según cifras de El Financiero.

Lo anterior lo convertirá en el segundo operador de este tipo de servicios más grande de todo el país.

Por su parte AT&T señaló que la venta de sus operaciones móviles en México le permitiría enfocarse más en sus negocios de banda ancha fija y móvil en Estados Unidos.