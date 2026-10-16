Con el viernes botanero inicia hoy 16 de octubre la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga MX. Son dos los partidos programados a través de Canal 7, ESPN, Disney+ y FOX One desde las 19 horas.
Necaxa vs Atlas, Tijuana vs Puebla y Atlante vs Pumas son los partidos del viernes botanero en la Jornada 11.
Partidos en el viernes botanero de la Jornada 12 de Liga MX:
- Necaxa vs Atlas | 19 horas |FOX One
- Tijuana vs Puebla | 21 horas | FOX One
- Atlante vs Pumas | Canal 7, ESPN y Disney+
Necaxa vs Atlas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 16 de octubre
Necaxa vs Atlas abren la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 16 de octubre, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One transmitirá el partido.
- Partido: Necaxa vs Atlas
- Fase: Jornada 12 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One
Tijuana vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 16 de octubre
Tijuana regresa a su cancha para recibir a Puebla en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 16 de octubre, partido que se jugará a las 21 horas.
La plataforma de FOX One transmitirá el partido.
- Partido: Tijuana vs Puebla
- Fase: Jornada 12 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
Atlante vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 16 de octubre
Atlante recibe en duelo de equipos capitalinos a Pumas, como parte de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Partido del viernes botanero del 16 de octubre que se jugará a las 21 horas y será transmitido en Canal 7, ESPN y Disney.
- Partido: Atlante vs Pumas
- Fase: Jornada 12 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney