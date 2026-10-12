A dos meses de la detención de Octavio Jorge Cortés en San Diego, California en Estados Unidos, la recepcionista del hotel Park Life Paradox Santa Fe, exige que sea deportado a México para enfrentar la orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa.

Octavio Jorge Cortés fue detenido en Estados Unidos cuando presuntamente intentaba ingresar de manera ilegal al país en una lancha junto con otras personas, recepcionista víctima y su abogado aseguran que no han recibido información sobre cuándo será trasladado a México.

Víctima de Octavio Jorge Cortés denuncia secuelas físicas y psicológicas

Durante una entrevista en el programa de Ciro Gómez Leyva, la recepcionista denunció que continúa enfrentando las consecuencias de la agresión ocurrida el pasado 29 de junio.

“Yo sigo con el problema ese que me causó en el nervio de la columna este señor, en el rostro y yo tengo ahora un tratamiento psiquiátrico por el grado del estrés postraumático que me causó este hecho”. Recepcionista y víctima de Octavio Jorge Cortés

También la víctima de Octavio Jorge Cortés expresó su preocupación por la falta de respuestas de las autoridades mexicanas y estadounidenses, pues, después de conocer la detención, no ha recibido actualizaciones sobre el caso por feminicidio en grado de tentativ.

La víctima señaló que la Fiscalía de la CDMX les prometió que el traslado se realizaría lo más pronto posible, pero hasta ahora desconoce qué procedimientos faltan para concretarlo.

“No sabemos qué estén esperando porque la orden de aprehensión es algo grave”. Recepcionista y víctima de Octavio Jorge Cortés

Mientras espera una respuesta oficial, la recepcionista exige que las autoridades aclaren la situación jurídica de Octavio Jorge Cortés y agilicen su entrega a México para que responda por los hechos que se le imputan.